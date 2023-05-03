Банк Уралсиб – надежный и эффективный банк для бизнеса

.

Учреждение предлагает широкую линейку финансовых продуктов, удобные сервисы, а также возможность обучения основам бизнеса. Подробнее об услугах банка для предпринимателей рассказала управляющая дополнительным офисом «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Галина Захарченко.

.

– Галина Анатольевна, в 2022-м банк активно развивал линейку продуктов и сервисов для малого бизнеса. Каких результаты вы бы здесь особо отметили?

– За прошлый год мы расширили сеть специализированных Центров развития малого бизнеса Банка Уралсиб. Сегодня их уже более 20. Центры эффективно работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других крупных городах присутствия банка. Кроме того, мы запустили проект «Новые города». Благодаря ему Уралсиб получил возможность дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в формате цифрового банка – там, где нет наших офисов. Проект в прошлом году был отмечен экспертами рынка – он стал победителем в номинации «Цифровизация малого бизнеса» Национальной банковской премии – 2022. Также Уралсиб открыл Центр дистанционного обслуживания бизнеса в Уфе, для привлечения и обслуживания клиентов в удаленном формате в режиме 24/7. Сейчас в Центр поступает по разным каналам более 40 тысяч обращений клиентов в месяц, каждый третий счет клиентам открывается в удаленном формате.

– Галина Анатольевна, а если говорить об обучающих проектах, что получилось реализовать?

– Еще одно новшество 2022-го – проект «Академия управления и предпринимательства», работающий при поддержке Уралсиба. В рамках проекта предлагается комплексное обучение навыкам ведения эффективного бизнеса как начинающих собственное дело, так и действующих предпринимателей со стажем.

Здесь наша работа по развитию направления малого бизнеса также была высоко оценена экспертами рынка. Так, Аналитический центр БизнесДром в прошлом году оценил клиентский сервис Банка Уралсиб для предпринимателей и бизнеса на уровне А1 (наивысший уровень качества услуг), а компания Markswebb – включила онлайн-банк Уралсиб Бизнес Онлайн в Топ-10 рейтингов лучших мобильных и интернет-банков для бизнеса.

– Банк Уралсиб предлагает широкий спектр услуг для разных категорий бизнесменов. Расскажите поподробнее о наиболее интересных продуктах и сервисах для предпринимателей.

– Давайте начнем с экспресс-кредитов. Преимущества: подача заявки онлайн, решение за 1 день, всего два документа и без залога. Срок кредитования от 6 до 60 месяцев, максимальная сумма 1,5 млн – для новых клиентов, 3 млн – для действующих клиентов.

Далее - сервис «Цифровая зарплата». Он позволяет клиенту осуществлять переводы в рублях РФ на счета/карты сотрудников в любых банках. С его помощью можно выплатить зарплату, премию, отпускные, больничные в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Сервис доступен для действующих клиентов банка с открытым расчетным счетом – компаний и индивидуальных предпринимателей с количеством сотрудников для перечисления не более 30 человек. Преимущества сервиса: автоматическое подключение без заключения отдельного договора, автоматический расчет НДФЛ с возможностью одновременной уплаты налога. Переводы в рамках сервиса не расходуют лимиты на перечисление физлицам. Сервис без абонентской платы, размер комиссии за перевод сотруднику в рамках сервиса - в зависимости от подключенного Пакета услуг от 0р.

Бизнес-карта с кешбэком до 7% для новых клиентов. Карта во время акции, которая запускается каждые три месяца, позволяет получать 7%-ный реальными рублями кешбэк за покупки в наиболее популярных у бизнеса категориях: авиабилеты, заправки, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе. Для получения кешбэка нужно тратить по бизнес-карте не менее 30 000 рублей в месяц. Максимальный размер кешбэка в месяц - 5 000 рублей по всем счетам.

Постоянный кешбэк получают владельцы премиальной бизнес-карты. Среди других ее преимуществ: повышенные лимиты на получение наличных (3 000 000рублей по карте в месяц) и оплату покупок (7 000 000 рублей по карте в месяц), а также бесплатное снятие наличных до 100 000 рублей в банкоматах банка на территории России. Кроме того, обе карты дают возможность получения дохода до 3% на ежедневный минимальный остаток по карточному счету (в рамках Пакетов услуг «Пора расти», «Оптимальный», «На высоте», «ВЭД»).

Еще у Уралсиба есть бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП или ООО. Он позволяет дистанционно зарегистрировать свое дело, внести изменения в регистрационные данные, а также закрыть ИП. Весь процесс проходит без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов. Скачивать и заполнять бланки не нужно. Сервисом можно также воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.

– Галина Анатольевна, у вас действуют временные акции для представители малого бизнеса?

– Да, в этом марте мы запустили сразу три новых акции. Первая – «Безлимитные платежи» для новых клиентов банка – ИП и ЮЛ открывших в Банке Уралсиб до 30 июня 2023 года свой первый расчетный счет в рублях с подключением к онлайн-банку «Уралсиб Бизнес Онлайн». Эти клиенты бесплатно в течение 6 месяцев могут осуществлять любое количество платежей контрагентам через ДБО. Платежи в рамках акции через сервис «Цифровая зарплата» также будут бесплатными.

Что касается лимитов бесплатных переводов на счета физически х лиц (не в рамках «Цифровой зарплаты»): для ЮЛ они составят до 200 тыс. рублей в месяц, для ИП - до 400 тыс. рублей в месяц. (300 тыс. рублей в месяц себе на счет в пределах Банка, 100 тыс. рублей в месяц - иные переводы).

Для ИП и ЮЛ у нас действует акция «Выгодная весна». Ей могут воспользоваться те, кто открыл первый расчетный счет в рамках пакетов «Оптимальный»/ «На высоте» / «ВЭД» и полностью оплатил стоимость пакета услуг за период 6 или 12 месяцев. Акция дает следующие привилегии:

* при авансовой оплате 6 месяцев скидка составляет 25% от ежемесячной стоимости пакета.

* при авансовой оплате 12 месяцев – 50% от ежемесячной стоимости пакета.

Акция проводится до 31 мая 2023 года.

Акция для селлеров. В последние годы активно растет число предпринимателей, торгующих на маркетплейсах. Для новых клиентов банка-селлеров, с бизнесом старше 3 месяцев, и открывших первый расчетный счет в рублях в период по 30 сентября 2023 года Уралсиб разработал акцию. Им доступны:

* переводы со счетов ЮЛ на счета ФЛ до 500 тыс. руб/мес – 1% от суммы, со счетов ИП на счета ФЛ (себе на счет в пределах банка) до 500 тыс. руб./мес– 0,5% от суммы.

* выдача наличных денежных средств по чеку/электронному чеку для ЮЛ и ИП до 500 тыс.руб./мес – 1,3 % от суммы. Данные условия предусматривают специальные тарифы РКО в рублях в течение года с момента подключения к акции.

– Отдельный проект банка посвящен премиальным клиентам. Какие преимущества он предоставляет?

– В конце 2022 года Уралсиб открыл Бизнес-клуб «Перспектива» для премиальных клиентов. Клуб является площадкой для общения премиальных клиентов банка и расширения деловых коммуникаций. Резидентов ждет широкая сетка мероприятий, предполагающих максимум личных знакомств между резидентами - от тренингов с ведущими российскими спикерами, конференций и бизнес-завтраков, до совместного отдыха.

КСТАТИ:

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года, представленного Эксперт РА. Всего за 2022 год субъектам малого и среднего предпринимательства банк выдал кредитов на сумму 51,7 млрд рублей.

По итогам 2022-го количество активных клиентов Уралсиба превысило 138 тысяч клиентов. С начала года эта цифра увеличилась на 9%. Портфель кредитов МСП вырос до 23,1 млрд рублей, гарантийный портфель составил более 41,9 млрд рублей, общий объем пассивов – более 142,6 млрд рублей.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Дополнительный офис "Липецкий" ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

ул. Космонавтов д.20/1

https://www.uralsib.ru/