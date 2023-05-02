Липецк решили украсить флагами красного и белого цвета ко Дню Победы

В Липецке меняют флаги ко Дню Победы Фото: Алина ПАЛАГИНА

К майским праздникам Липецк украсили флагами двух цветов. В одном месте специалисты чередовали красные и белые знамена. Однако ко Дню Победы их решили поменять. В соцсетях начались бурные обсуждения выбранных цветов.

Интернет-пользователи сравнили праздничные украшения с официальными флагами других государств. Жители областного центра задались вопросом, с чем связан такой дизайнерский ход.

В пресс-службе мэрии lipetsk.kp.ru пояснили, что к 75-летней годовщине Дня Победы, в России выпустили единый брендбук. Основными цветами в нем сделали красный и белый.

На фотографии можно увидеть брендбук, разработанный к 75-летию Победы Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

– Соответственно, флаги закупались под этот брендбук, – отметили в ведомстве. – Никакого подтекста, связанного с флагами других стран, здесь нет.

Теперь в разных пространствах города развесят знамена только одного цвета – где-то оставят красные, где-то белые. В эту среду, 2 мая, рабочие уже приступили к замене флагов.

Также мэрия растолковала липчанам значения цветов. Красный трактуют как победу и любовь. Белый же – это чистота и верность.