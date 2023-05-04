Фонд «Милосердие» поможет подарить праздник воспитанникам детских домов

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Фонд «Милосердие» совместно с общественниками профсоюза НЛМК начинает традиционную благотворительную акцию «Надежда» по сбору средств для воспитанников детских домов и детей, которые остались без попечения родителей. Накануне Дня защиты детей ребятам передадут вещи и сладкие гостинцы, а также организуют для них веселый праздник с участием артистов городского дворца культуры.

В этом году акция «Надежда» пройдет уже в семнадцатый раз. Благотворительный «поезд» с подарками отправится по традиционному маршруту. Каждый год его с радостью встречают в Центре помощи детям имени Эдуарда Белана, школе-интернате в поселке Дачный, Боринском центре помощи детям, Грязинской школе-интернате, Тербунской школе-интернате, Елецком специализированном доме ребенка, детском отделении областной психоневрологической больницы, липецких детских домах.

«Эта и другие «детские» акции являются частью большой работы нашего фонда по поддержке семьи и детства, юношеских спортивных и творческих коллективов, образовательных учреждений, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - При необходимости средства также направляем на улучшение материально-технической базы детских домов и школ. В прошлом году на все проекты по программе «Детство» мы направили около 100 млн рублей, увеличив финансирование этой важной сферы почти на 20%».

Сегодня в пяти детских домах и двух лечебных учреждениях Липецкой области проживает более 760 детей. В ходе акции фонд приобретает для них спортинвентарь, игрушки, сладости и наборы для творчества. Для малышей из дома-ребенка в Ельце - памперсы, пеленки, гигиенические принадлежности, одежду и обувь, измельчители для пищи. Выпускникам подшефных детских домов передают одежду, наборы с комплектами постельного белья, полотенца, дорожные сумки или рюкзаки и многое другое.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».