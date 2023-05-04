Депутаты утвердили новую структуру мэрии и обсудили выполнение наказов избирателей

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Основными темами 35-й сессии стали выполнение наказов избирателей, изменения в структуре мэрии, реализация муниципальных программ по благоустройству города, развитию транспорта и дорожного хозяйства.

А вначале депутаты назначили публичные слушания по проекту отчета по исполнению бюджета Липецка за 2022 г. Они пройдут 23 мая, предложения будут приниматься с 4 по 23 мая.

Парламентарии проголосовали за новую штатную структуру мэрии. Нововведения, как пояснила управделами мэрии Наталья Попова, связаны с увеличением объемов стратегических проектов, повышением отраслевой ответственности руководителей.

Должность первого заместителя главы города упраздняется, а до внесения изменений в Устав Липецка временно первым замом будет Анна Шамаева, отвечающая за социальный блок. К нынешним трем заместителям мэра добавятся еще три. Они будут курировать сферу градостроительства и архитектуры, ЖКХ, а также вопросы кадровой работы и финансово-экономический блок.

На вопрос депутата Евдокии Бычковой «не повлечет ли это рост фонда оплаты труда и численности аппарата?», мэр Липецка Евгения Уваркина заверила, что увеличения бюджета и численности состава не будет. Речь идет лишь о перераспределении функций и закреплении персональной отраслевой ответственности председателей департаментов.

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Отчитываясь перед депутатами о выполнении наказов избирателей, председатель департамента развития территории Липецка Ольга Логинова рассказала о стартовавшей новой единой программе благоустройства «Мой двор». Ее существенным отличием от прежних программ стало софинансирование в размере 1% от стоимости благоустройства и принятие оборудования в общедомовое имущество.

Представители мэрии рассказали о выполнении муниципальной программы по формированию современной городской среды. Среди реализованных крупных объектов по итогам голосования в 2021 г. – благоустройство в районе ДК «Маяк», скверов им. Маркова, Чернобыльцев, Филипченко и ул. Космонавтов. На начало 2023 г. на выполнение мероприятий по Программе предусмотрено 224,1 млн рублей. Отмечена высокая инициативность граждан по выбору объектов благоустройства. На онлайн-платформе с середины апреля уже проголосовало свыше 35 тысяч липчан.

Председатель профильного департамента мэрии Николай Дергунов отчитался о ходе работ по программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка». Уже поставлено 46 (из 55) новых газомоторных автобусов, закупят и 10 электробусов. В 2023 г. намечена реконструкция 14 км трамвайных путей, поставка 28 трамваев, запланирован ремонт 38 автодорог города.

По итогам доклада состоялось его активное обсуждение, среди тем - состояние дорог после ремонта, благоустройство Военного городка Депутат Екатерина Пинаева подняла вопрос об урезанном графике работы садоводческих маршрутов. Спикер горсовета Евгения Фрай отметила, что «пока используется этот режим работы, но вопрос будет прорабатываться, чтобы жителям было комфортно».

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Комментируя итоги сессии, Евгения Фрай подчеркнула:

- Каждый глава города вправе решать, какая структура будет наиболее эффективной. Мы видим, что в администрации добавляется функционал. Появились новые цели и задачи, а значит, будет больше ответственность и спрос, в том числе и со стороны депутатов горсовета.

Владимир КУЛИК. Фото автора и пресс-службы Липецкого горсовета.