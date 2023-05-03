«Липецкэнерго» приняло участие в городских субботниках

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Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» присоединились к городской акции «Чистый четверг», инициированной администрацией города Липецка и лично мэром Евгенией Уваркиной. Инициатива предполагает еженедельное проведение субботников в течение двух месяцев.

Энергетики наряду с сотрудниками мэрии, подведомственных организаций и общественниками вышли на субботник и привели в порядок территории, прилегающие к офисам филиала на улицах 50 лет НЛМК, Механизаторов и Кузнечной.

Под руководством директора Виталия Мордыкина энергетики общими усилиями очистили улицы от мусора, прошлогодней травы и сухих веток. Спецтехника липецкого филиала ПАО «Россети Центр» была задействована в вывозе собранного мусора с территории города Липецка.

За активное участие в городской акции мэр города Евгения Уваркина выразила благодарность липецкому филиалу «Россети Центр».

«Липецкэнерго» – социально ответственное предприятие, которое всегда принимает участие в мероприятиях, направленных на создание комфортных условий жизни наших граждан и улучшение нашего региона», – отметил директор «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»