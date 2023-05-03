«Ростелеком» рассказал липецкому бизнесу, чем заменить иностранные облачные айти-решения

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«Ростелеком» провел в Липецке очередную встречу «Клуба бизнес-экспертов» для представителей предприятий и госструктур, где презентовал возможности для создания безопасной облачной инфраструктуры. Специалисты компании рассказали участникам встречи о комплексных решениях, которые предлагает виртуальный Центр обработки данных (ЦОД) от провайдера.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Для современного бизнеса всё более актуальными становятся замена импортных IT-решений на отечественные, перенос процессов в облако для снижения инфраструктурных затрат, защита от киберугроз. Наш виртуальный ЦОД позволяет одновременно решить эти задачи как крупным корпорациям и госструктурам, так и небольшим предприятиям. Насколько эффективно? Сам за себя говорит тот факт, что именно “Ростелеком” обеспечивает выполнение проекта по развитию портала госуслуг, который подвергался многочисленным атакам, но устоял».

ЦОД — это простая и безопасная альтернатива собственной IT-инфраструктуре для компаний любого масштаба. На облачной платформе «Ростелекома» корпоративные клиенты могут размещать свои информационные системы и программы, хранить документацию, тестировать собственные приложения, сайты и другие разработки. Система управления облачной платформой внесена в реестр программ Минцифры РФ. Все данные надежно хранятся на территории России. Защита информации обеспечивается благодаря разработкам от лидера рынка кибербезопасности — компании «Ростелеком-Солар».

Артур Захаров, руководитель направления департамента по продуктам и пресейлу ПАО «Ростелеком»:

«По версии iKSConsulting “Ростелеком“ занимает четверть рынка ЦОД и IaaS, что делает нас лидером в этом сегменте. Мы можем реализовать любые сценарии: разместить системы заказчика в облаке, чтобы у него не было необходимости покупать собственное оборудование; создать резервную площадку, куда можно переместить вычислительные мощности в короткие сроки при возникновении проблем с основной площадкой; разместить информационные системы, сервера приложений, базы данных, персональные данные согласно 152-ФЗ; разместить в наших ЦОД собственное оборудование заказчика. При необходимости можем обеспечить защиту от кибератак с помощью шифрования каналов, антивирусной защиты, услуге anti-DDoS».

Кроме создания облачных ресурсов нужной конфигурации или размещения оборудования клиента в собственных дата-центрах, «Ростелеком» предлагает комплекс программных продуктов «BASIS». Это шесть сервисов для виртуального офиса, которые способны заменить 20 самых популярных иностранных решений.

Среди них: инструмент для создания и управления рабочими столами, средство защиты информации облачных хранилищ, платформа для управления серверами и другие.

Сертифицированная линейка «BASIS» занимает первое место на рынке импортозамещенного софта по объему мощностей.

Более подробная информация об услугах— на сайте «Ростелеком-ЦОД» или по телефону горячей линии 8 800200-30-00.