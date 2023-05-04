Связь Tele2 появилась еще в 11 населенных пунктах Липецкой области

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Оператор в рамках реализации федеральной программы Минцифры и «Ростелекома» по устранению цифрового неравенства на малонаселенных территориях обеспечил доступом к качественным голосовым услугам и высокоскоростному мобильному интернету жителей 11 малых населенных пунктов Липецкой области.

С начала 2023 года доступ к качественным услугам связи и современным цифровым сервисам получили жители 11 малонаселенных поселков, сел и деревень, расположенных в Грязинском, Данковском, Добринском, Задонском, Лебедянском, Липецком, Хлевенском и Чаплыгинском районах.

Сеть 4G/LTE появилась в рамках программы Минцифры и группы компаний «Ростелеком» по обеспечению мобильной связью небольших поселений, где проживает от 100 до 500 человек. Компания Tele2 выступила в качестве центра компетенций: согласовывала проектное решение, планировала архитектуру сети, поставляла оборудование для ее строительства.

Павел Седых, директор липецкого филиала Tele2:

«Tele2 имеет большой опыт в проектировании сотовых сетей и, как социально ориентированная компания, принимает участие в работе по расширению зоны покрытия на отдаленных и малонаселенных территориях. Мы считаем очень важным обеспечить жителям как крупных городов, так и небольших сел возможность всегда оставаться на связи, оперативно получать необходимую информацию, дистанционно оплачивать покупки и коммунальные услуги, а также работать и учиться удаленно».

В 2022 году Tele2 в рамках проекта по устранению цифрового неравенства приняла участие в обеспечении сетевой инфраструктурой 19 малых населенных пунктов в Воловском, Данковском, Добринском, Долгоруковском, Лебедянском, Липецком, Становлянском, Усманском и Чаплыгинском районах Липецкой области.

Контакты для СМИ:

Яна Полякова,

Менеджер по работе со СМИ макрорегиона «Черноземье» Tele2

Моб.: +7 900 931 44 78

yana.polyakova@tele2.ru

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2022 года показатель NPS превосходит результат ближайшего конкурента на 10 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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