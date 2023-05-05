«Стальное дерево» помогает развивать мотоспорт

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Два года назад проект грантовой программы «Стальное дерево» создал в Липецке комфортные и безопасные условия для обучения юных поклонников мотоспорта. Это дало хороший импульс развитию в городе этого спортивного направления.

На средства гранта от фонда «Милосердие» для городского мотоклуба приобрели детские мотобайки и комплекты защитного снаряжения. Вдобавок привели в порядок трассу для учебных тренировок.

На обновленной базе подростков обучают основам устройства мотоциклетной техники начального уровня, а на практических занятиях ребята осваивают навыки безопасного вождения. Для них также организованы занятия по общей физической подготовке.

О том, как грант «Стального дерева» помог привлечь к занятиям десятки мальчишек, и кто стоит за этой инициативой, читайте по ссылке.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».