На НЛМК переработали 40 тысяч тонн вторичного железобетона

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На Новолипецком металлургическом комбинате с помощью установки для переработки вторичного сырья, запущенной в августе прошлого года, переработали 40 тысяч тонн бетона и железобетона, которые образуются после ремонтов и реконструкций. Новое оборудование по итогам 2022 года позволило вернуть в производство около 500 тонн железа, содержащегося в сырье.

На установке дробятся крупногабаритные части железобетона, из которого затем с помощью магнита извлекают железо - его в общем объеме до 5%. Оставшийся бетон сортируют и получают щебень, востребованный предприятиями строительного профиля. Такой продукт используют при отсыпках дорог и в приготовлении бетонных смесей.

Установка мощностью более 100 тыс. тонн в год позволяет перерабатывать весь объем вторсырья этого типа, образующегося на предприятии. Ранее железобетон утилизировали на специальных полигонах.

Проект по переработке железобетона оценили на Всероссийском конкурсе лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология». Он стал лучшим проектом в области переработки вторсырья. Эксперты отметили формирование полноценной экономики замкнутого цикла компанией, экологический и экономический эффекты от переработки.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.