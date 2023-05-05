В «Липецкэнерго» состоялось совещание по вопросам охраны труда

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Спикером мероприятия выступил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин. Совещание состоялось в формате видеоконференцсвязи, что позволило охватить максимальное количество участников, среди которых руководители структурных подразделений исполнительного аппарата, районов электрических сетей и производственный персонал «Липецкэнерго».

Главной темой встречи в преддверии ремонтной кампании стало предупреждение производственного травматизма, обеспечение охраны здоровья персонала и безопасности труда сотрудников.

В ходе совещания руководитель энергопредприятия подробно разобрал выявленные по результатам систематических проверок случаи нарушений требований охраны труда в работе персонала, обозначив необходимые меры по недопущению подобных ситуаций.

«От знаний правил охраны труда, следования им, в энергетике зависит человеческая жизнь. Всегда помните об этом и берегите себя. Прежде чем приступить к выполнению задания всегда проверяйте отсутствие напряжения. Не забывайте о взаимном контроле – это может уберечь от травм, сохранить ваше здоровье и даже спасти жизнь», – подчеркнул Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»