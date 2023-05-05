В преддверии Дня Победы в «Липецкэнерго» почтили память павших

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В преддверии Дня Победы энергетики филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» приняли участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне праздника в филиале состоялась акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой всем сотрудникам раздали черно-оранжевый символ военной доблести и славы России. В холле головного офиса филиала традиционно была развернута тематическая выставка «История одного подвига». Экспозиция познакомила работников и посетителей энергопредприятия с героическим прошлым родственников сотрудников «Липецкэнерго» - участников Великой Отечественной войны.

Ежегодно накануне 9 мая особое внимание уделяется ветеранам энергопредприятия. При поддержке первичной профсоюзной организации специалисты из Совета молодежи липецкого филиала ПАО «Россети Центр» поздравили с праздником тружеников тыла и старшее поколение пенсионеров «Липецкэнерго», вручив им цветы и памятные подарки.

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы энергетики серией мероприятий почтили память тех, кто отдал свои жизни за Великую Победу. Так, специалисты Елецкого района электрических сетей благоустроили территорию Памятника павшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Маяк Елецкого района. Молодежный актив филиала присоединился к международной акции «Сад памяти», в рамках которой были высажены сеянцы сосен в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

По многолетней традиции представители «Липецкэнерго» в преддверии праздника возложили цветы к Вечному огню.

«9 мая – священный праздник, его величие не померкнет никогда, так как события 1941 – 1945 годов затронули каждую семью. Мы чтим память о героях Великой Отечественной войны и стремимся привить гордость молодому поколению за подвиг советских солдат, которые огромной ценой завоевали нашему народу Великую Победу», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»