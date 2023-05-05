Около 1000 спортсменов поучаствовали в забеге к 78-летию Победы в Липецке

Легкоатлетическую эстафету пробежали 70 команд Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту пятницу, 5 мая, в Липецке прошла долгожданная легкоатлетическая эстафета. Забег посвятили 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии поучаствовали около 1000 спортсменов. 70 команд преодолели дистанцию в 5,75 километра.

САМОМУ ЮНОМУ УЧАСТНИКУ – 7 ЛЕТ

На Соборной площади собрались школьники, студенты университетов и колледжей, профессиональные коллективы. К мероприятию приобщили даже учеников начальных классов. Самому юному бегуну – семь лет.

Липецкий духовой оркестр поддержал победный дух участников Фото: Алина ПАЛАГИНА

До старта воцарилась позитивная атмосфера. Участники с улыбкой обсуждали предстоящее соревнование. Многие легкоатлеты разминались и настраивались на победу.

Ребята из клуба боевых искусств «Магнус» впервые бегут патриотическую эстафету. Настрой у команды – бодрый.

– Сегодня у нас здесь сборная солянка – от 8 до 17 лет. Обычно мы по профилю выступаем, но вот захотели принять участие, – рассказал lipetsk.kp.ru тренер Михаил Хрипунков. – Будем еще на такие мероприятия выезжать.

БОЕВОЙ НАСТРОЙ

На церемонии открытия спортсменов поприветствовали организаторы и представители мэрии. Они поздравили собравшихся с наступающим праздником.

– Смелость, выдержка, самоотверженность, помощь друг другу – это те необходимые качества, которые позволили нашим воинам победить в Великой Отечественной. Это то, что позволит и вам сегодня выиграть, – обратилась к участникам заместитель мэра Анна Шамаева. – Вы пришли на эстафету, поэтому вы уже победители.

Память героев Советской армии почтили минутой молчания. Мастера спорта РФ по легкой атлетике Полина Березнева и Даниил Некрасов возложили корзину с цветами к Вечному огню.

К Вечному огню возложили корзину с цветами Фото: Алина ПАЛАГИНА

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!

Боевой дух команд поддерживали музыканты. Перед горожанами выступили Липецкий духовой оркестр и певец Евгений Платошкин.

В 11 часов утра начался забег. Участники встали на позиции. Как только прозвучал выстрел из стартового пистолета, липчане ринулись вперед. В руках спортсмены держали эстафетные палочки, которые нужно передать сокоманднику на станции. Весь маршрут состоял из 15 этапов.

На финише ждали организаторы, тренеры и группы поддержки. Студентка педагогического вуза прибежала первой с большим отрывом. За ней – спортсменка из технического университета.

НАГРАЖДЕНИЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Примерно в 12 часов провели награждение. Сначала чествовали команды высших учебных заведений. Первое место досталось команде ЛГПУ. Серебро завоевали студенты ЛГТУ, а бронзу – РАНХиГС.

Среди ссузов лучший результат показал металлургический колледж. Второе место занял колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий. Бронзовые медали получили учащиеся машиностроительного колледжа.

В полдень состоялось награждение Фото: Алина ПАЛАГИНА

Затем кубки вручили школьным командам. Абсолютными победителями эстафеты в своей категории стали ученики школы №20, воспитанников №29-й наградили серебряными медалями. Участники из МБОУ СОШ №14 взяли бронзу.

За награды также боролись коллективы городских организаций. Золотым чемпионом стал регбийный клуб «Липецк». Второе место досталось департаменту по физической культуре и спорту. Бронзу завоевали наставники спортивной школы №12.

Среди профессиональных коллективов победу одержал регбийный клуб "Липецк" Фото: Алина ПАЛАГИНА

«ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИЛИСЬ»

Легкоатлетам, занявшим место в соревновании, вручили призы. Участники вузовской команды победителей поделились с lipetsk.kp.ru ощущениями от мероприятия.

– Было очень тяжело, но азарт присутствовал, – рассказала студентка ЛГПУ Маргарита. – Мне было очень страшно «накосячить» с эстафетной палочкой. Но мы все вместе справились, пробежали правильно.

Напомним, ежегодную легкоатлетическую эстафету проводят с 1946 года в областном центре. С 1965 года забеги стали посвящать 9 Мая.