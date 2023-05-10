800 новых саженцев от фонда «Милосердие»

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Более 800 новых деревьев и кустарников украсили улицы и скверы Липецка за последние три недели. Они появились во всех районах города благодаря «зеленой» акции фонда «Милосердие».

Сейчас горожане могут увидеть новые аллеи на улицах Стаханова, Хренникова, Папина, Меркулова, 50 лет НЛМК, Катукова и Титова. Молодые саженцы также зазеленели в микрорайоне «Елецкий» и в Учебном переулке.

Хорошую помощь в посадке оказали волонтеры «Зеленой России». За два дня они успели посадить 300 деревьев и кустарников, которые закупил для них фонд. Липы и рябины, посаженные руками общественников, украсили сквер Чернобыльцев, улицу Московскую, Катукова, Ушинского, Семашко и Шерстобитова.

«При выборе мест каждой посадки мы интересуемся мнением жителей, чтобы новые насаждения были реально востребованы, - отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Это плановая работа, мы стараемся контролировать приживаемость саженцев, вместе с общественниками следим за их сохранностью».

«Зеленая» программа «Милосердия» на этом не заканчивается. Посадка новых саженцев продолжится и в мае. А до конца года зеленый наряд Липецка еще пополнится сотнями новых насаждений. В 2022 году фонд помог посадить в областном центре более 3000 деревьев и кустарников.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».