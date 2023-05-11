В Лебедяни продолжается эко-проект «Милосердия»

.

Анна Кулагина - автор эко-проекта программы «Стальное дерево». Она помогает сохранять у себя в Лебедяни популяцию голубых елей. «Зеленая» инициатива девушки и ее единомышленников - студентов педагогического колледжа попутно формирует у горожан новую предновогоднюю традицию. Помогает в этом ребятам фонд «Милосердие».

Начатый в прошлом году в Липецкой области проект эко-активистов предполагает выращивание саженцев в теплице. А в период новогодних праздников прямо в горшочке молодые ели на несколько недель волонтеры бесплатно передают в аренду всем желающим. Так удается избежать массовой вырубки взрослых елей во время предновогодних распродаж.

.

Поддержка фонда помогла закупить и установить теплицу, садовые инструменты и цветочные горшки, грунт и удобрения. Первая партия молодых елочек была отправлена адресатам, а после новогодних праздников волонтеры вернули саженцы обратно в питомник.

Сейчас волонтерский проект продолжается. Ребята купили семена и торфяные капсулы для выращивания голубых елей в горшках. В конце апреля в теплице уже подросли новые маленькие саженцы. Окрепшие ели после новогодних праздников высадят в грунт, чтобы украсить общественные пространства города и района.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

Дополнительная информация о Фонде на сайте

Вконтакте – https://vk.com/miloserdie.lipetsk

Telegram – https://web.telegram.org/k/#@milonews

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлены пресс-службой фонда «Милосердие».