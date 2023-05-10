Авторские стихи, песни под баян и музейная выставка: как в Липецке отметили День Победы 2023

Липчане отпраздновали День Победы в Нижнем парке Фото: Алина ПАЛАГИНА

В понедельник Россия отметила великий праздник – День Победы. 78 лет назад Германия подписала акт о своей безоговорочной капитуляции. По радио объявили о полном разгроме фашистов и об окончании Великой Отечественной войны. 9 Мая остается одним из самых торжественных дней в истории. Как отпраздновали День Победы 2023 в Липецке, рассказывает lipetsk.kp.ru.

Несмотря на отмену Парада Победы и «Бессмертного полка», горожане не пали духом. Утром жители областного центра почтили память Героев Советского Союза на митингах. Также в Липецке прошел автопробег, в котором приняли участие более 500 машин.

ЛИПЧАНЕ ФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ С МУЗЕЙНЫМИ ЭКСПОНАТАМИ

Музей оформил фотозону Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пять часов вечера в Нижнем парке липчане посетили интерактивные площадки. Историко-культурный музей подготовил фотозону. Деревянный стул и стол с узорной скатертью – все напоминает уголок в старой квартире. Здесь стоят и ваза с белыми нарциссами, и старый проигрыватель с виниловой пластинкой «Ночь над Москвой», и черно-белая фотография бойца в рамке. На углу лежат желтые одуванчики и солдатская пилотка.

По бокам висят снимки советских боевых машин, красноармейцев и образцы военных писем-треугольников. Также работники музея выставили несколько экспонатов. Это вещи, принадлежащие бойцам.

Солдаты клали карандаши в гильзы, чтобы они не размокали Фото: Алина ПАЛАГИНА

– Это кусочек карандаша, который вбит в часть гильзы от патрона Мосина. Специально, чтобы не размокал, – рассказал lipetsk.kp.ru работник музея. – Его носили в гимнастерке. Найден на территории Липецкой области.

Липчанам показали вещи, принадлежащие советским бойцам Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липчанам показывали и солдатский медальон с запиской о человеке. К сожалению, внутри лежит пустой листочек, и нельзя определить владельца.

– Бывало так, что человека определяли по его личным вещам, – отметила сотрудник. – Вот, например, ложка. На ней выцарапана фамилия – Борисенко. Кстати, это не фабричная вещь, а самодельный подарок. Ее выдавили из куска меди.

Также работники музея провели мастер-классы. Дети рисовали белых голубей на синих платочках, складывали бумажные самолетики и мастерили пилотки из газет.

Дети раскрашивали синие платочки и делали бумажные самолетики Фото: Алина ПАЛАГИНА

Юные липчане делали из газеты солдатские пилотки Фото: Алина ПАЛАГИНА

ПЕСНИ И ТАНЦЫ ПОД БАЯН

Атмосферу в парке можно назвать душевной. Горожане гуляли по Нижнему парку в советской форме. Многие держали в руках портреты родственников – героев Великой Отечественной. Прохладная погода не помешала липчанам тепло улыбаться друг другу.

Горожане пели и танцевали под баян Фото: Алина ПАЛАГИНА

Несколько развлечений подарили гостям библиотеки города. На одной станции местные писатели декламировали собственные стихотворения. Музыканты пришли с авторскими патриотическими композициями.

Посетители парка несли в руках портреты героев Фото: Алина ПАЛАГИНА

На второй площадке собрались любители песен под баян. Посетителей парка привлекли знакомые мелодии. Горожане все вместе пели «Катюшу», «На побывку едет», «Темную ночь» и другие произведения. Одна пожилая пара пустилась в веселый пляс. На песне «За тихой рекою» многие прослезились.

– Сколько же пережили, – со вздохом произнесла пенсионерка.

Библиотекари занимали и детей. Юных липчан учили делать бумажные гвоздики и открытки. Малыши сосредоточенно складывали разноцветные листы, клеили шарики и голубей на картон. Для самый подвижных устроили веселые активности, в которые раньше играли во дворах.

Липчане делали снимки в тематической фотозоне Фото: Алина ПАЛАГИНА

Малыши сосредоточились на открытках Фото: Алина ПАЛАГИНА

И взрослых, и школьников заинтересовала фотозона. Сотрудники оформили походную композицию. На стол поставили кружку, флягу, котелок из алюминия и солдатский ремень. Здесь же старый баян – вовсе не лишний инструмент на фронте. Музыка поддерживала боевой дух в тяжелые годы.

Также для гостей подготовили тематическую книжную выставку. Библиотеки отобрали художественные произведения о войне, биографии командиров, воспоминания бойцов и тружеников тыла.