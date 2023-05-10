Народные коллективы Липецка выступили в Быхановом саду в День Победы 9 мая

В День Победы в Быхановом саду исполнили народные песни Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший понедельник, 9 мая, в парках Липецка прошли мероприятия, посвященные 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Не обошлось и без концертов. В Быхановом саду выступили народные коллективы.

Программа началась в семь часов вечера. Послушать песни пришли семьи с детьми, влюбленные пары и школьники. Подростки даже принесли флаг России, который весело поднимали во время выступлений.

Подростки принесли флаг России на праздник Фото: Алина ПАЛАГИНА

Ансамбли «Разгуляй», «Звонница» и другие исполнители подарили липчанам яркий праздник. В парке забыли про вечернюю прохладу. Почти никто не сидел на месте.

Горожане водили хороводы вместе с артистами и подпевали. Особенно активными были малыши. Дети хлопали в ладоши и кружились.

Липчане водили хороводы с артистами Фото: Алина ПАЛАГИНА

Театр танца «Казаки России» показали горожанам номер с фланкировкой. Девушка ловко управляла двумя шашками. Любовь зрителей также завоевали воспитанники школы танцев «TODES».

Школьницы весело танцевали во время выступлений Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липчан покорили "Казаки России" Фото: Алина ПАЛАГИНА

Когда стемнело, парк преобразился. В Быхановом саду зажгли огни, и гости вновь пустились в пляс.

Собравшиеся подпевали знакомые произведения Фото: Алина ПАЛАГИНА

lipetsk.kp.ru узнала, что липчане хотят пожелать друг другу в День Победы. Компания восьмиклассников первым делом напомнила о веселье. Взрослые поставили в приоритет здоровье и новые достижения.

– Я желаю провести всем этот день в кругу семьи, – отметил один из школьников.

– Конечно, чтобы у нас и наших детей было мирное небо над головой, – поделилась своим пожеланием пенсионерка.

Вечером в Быхановом саду зажгли огни Фото: Алина ПАЛАГИНА

Напомним, в Нижнем парке жители областного центра посетили интерактивные площадки библиотек и историко-культурного музея. Горожане пели песни под баян, читали авторские стихи и фотографировали с экспонатами времен войны.