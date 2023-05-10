Народные коллективы Липецка выступили в Быхановом саду в День Победы 9 мая

В День Победы в Быхановом саду исполнили народные песни
Фото: Алина ПАЛАГИНА
В минувший понедельник, 9 мая, в парках Липецка прошли мероприятия, посвященные 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Не обошлось и без концертов. В Быхановом саду выступили народные коллективы.
Программа началась в семь часов вечера. Послушать песни пришли семьи с детьми, влюбленные пары и школьники. Подростки даже принесли флаг России, который весело поднимали во время выступлений.
Подростки принесли флаг России на праздник
Фото: Алина ПАЛАГИНА
Ансамбли «Разгуляй», «Звонница» и другие исполнители подарили липчанам яркий праздник. В парке забыли про вечернюю прохладу. Почти никто не сидел на месте.
Горожане водили хороводы вместе с артистами и подпевали. Особенно активными были малыши. Дети хлопали в ладоши и кружились.
Липчане водили хороводы с артистами
Фото: Алина ПАЛАГИНА
Театр танца «Казаки России» показали горожанам номер с фланкировкой. Девушка ловко управляла двумя шашками. Любовь зрителей также завоевали воспитанники школы танцев «TODES».
Школьницы весело танцевали во время выступлений
Фото: Алина ПАЛАГИНА
Липчан покорили "Казаки России"
Фото: Алина ПАЛАГИНА
Когда стемнело, парк преобразился. В Быхановом саду зажгли огни, и гости вновь пустились в пляс.
Собравшиеся подпевали знакомые произведения
Фото: Алина ПАЛАГИНА
lipetsk.kp.ru узнала, что липчане хотят пожелать друг другу в День Победы. Компания восьмиклассников первым делом напомнила о веселье. Взрослые поставили в приоритет здоровье и новые достижения.
– Я желаю провести всем этот день в кругу семьи, – отметил один из школьников.
– Конечно, чтобы у нас и наших детей было мирное небо над головой, – поделилась своим пожеланием пенсионерка.
Вечером в Быхановом саду зажгли огни
Фото: Алина ПАЛАГИНА
Напомним, в Нижнем парке жители областного центра посетили интерактивные площадки библиотек и историко-культурного музея. Горожане пели песни под баян, читали авторские стихи и фотографировали с экспонатами времен войны.