Больше 85% абонентов «Ростелекома»в Липецкой области подключены к интернету по оптике

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Оптоволоконные линии связи обеспечивают доступ в Сеть для 85% всех клиентов провайдера в регионе. Больше всего абонентов оператора проживает в Липецке, Ельце и Грязях. А среди небольших населенных пунктов в лидерах по числу подключений значатся поселок Лев Толстой и сёла Тербуны и Боринское.

При этом почти 69 тысяч домохозяйств подключены к наиболее продвинутой разновидности оптоволоконных сетей —GPON (гигабитная оптическая пассивная сеть). Такие сети позволяют передавать сигнал на большие расстояния без использования коммутаторов, за счет чего скорость передачи данных может достигать 1 Гбит/с. Этого достаточно, чтобы одновременно пользоваться интернетом с нескольких устройств, смотреть ТВ и играть в онлайн-игры, скачивать фильмы за считанные минуты.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«В Липецкой области более половины всех интернет-пользователей — наши клиенты. Это показатель, которым можно гордиться. А объяснить такой результат просто: оптика “Ростелекома” — это гарантия надежного и бесперебойного доступа в Сеть. Поэтому десятки тысяч липчан голосуют за нас рублем».

За последние три года оптические сети в регионе удалось значительно расширить благодаря совместной с областным правительством программе, запущенной по инициативе губернатора Игоря Артамонова. В рамках ее «Ростелеком» проложил почти три тысячи километров кабеля, обеспечив доступ к интернету даже в отдаленных и малых населенных пунктах.

Илья Горин, абонент «Ростелекома» в Липецке:

«Мы недавно переехали в свой дом в пригороде Липецка. Нам с женой для работы нужен стабильный интернет на хорошей скорости. Детям-школьникам без доступа в Сеть сегодня тоже не обойтись. Поэтому прежде чем въехать, подключили интернет от “Ростелекома”. И в самом начале, и спустя несколько месяцев из интереса замерял скорость: спидтест стабильно выдает больше 300 Мбит/с. Хватает и для работы, и для просмотра кино без зависаний».

У «Ростелекома» имеется в наличии целая линейка комбо-тарифов для киноманов. Так, при подключении домашнего интернета можно оформить подписку на пять популярных интернет-сервисов: Wink, Amediateka, «Кинопоиск», More.tv и Start. Подписка доступна по акции «Киноман 5в1». Подробную информацию можно найти на сайте «Ростелекома».

Фото предоставлено «Ростелеком»

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