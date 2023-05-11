Игорь Маковский: в дни празднования Великой Победы энергетики на высоком уровне исполнили свой профессиональный и гражданский долг

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Генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где поблагодарил коллектив за высокое качество работы в дни празднования 78-й годовщины Великой Победы в напряженных условиях участившихся огневых, диверсионных и террористических инцидентов.

Глава энергокомпаний отметил, что энергетики не допустили реализации возможных рисков в контуре оперативной ответственности Обществ, безусловно соблюдая все утвержденные оперативным Штабом меры предосторожности и выстроив четкую схему взаимодействия с региональными властями и оперативными службами.

Помимо профессионального долга, работники энергокомпаний исполнили свой гражданский долг, почтив 9 мая память героев: навели порядок на подшефных мемориалах и прилегающих территориях, установили и модернизировали систему освещения и подсветки, посетили ветеранов-энергетиков.

«При постоянно возрастающих внешних угрозах важнейшим условием работы энергообъектов, сохранения жизни и здоровья людей, и как итог, обеспечения надежного энергоснабжения в регионах – является безусловное соблюдение мер антитеррористической защиты электросетевой инфраструктуры и оперативного персонала. Любое пренебрежение правилами может привести к необратимым последствиям», – подчеркнул Игорь Маковский.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»