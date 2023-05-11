Игорь Артамонов: Мы хотим, чтобы молодёжь старалась попасть на госслужбу и для этого училась на «отлично», развивала лидерские качества

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Липецкая область инициирует межрегиональный проект, направленный на популяризацию работы в госструктурах среди молодёжи, «Госслужба в лицах». Его идея – через личные истории показать студентам профильных специальностей, что впереди их ждёт яркая, насыщенная, перспективная и, самое главное, полезная для общества и государства деятельность.

«В госструктурах трудятся талантливые специалисты, многогранные личности, которые проявили себя как профессионалы на своих должностях. Мы хотим, чтобы молодёжь не только относилась к работе госслужащих с должным уважением, но и ставила перед собой цель попасть на госслужбу. И для достижения её старалась учиться на «отлично», проявляла активную жизненную позицию, развивала лидерские качества и расширяла кругозор», – поясняет губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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Пилотный одноимённый проект по инициативе губернатора региона Игоря Артамонова с марта 2023 года в Липецкой области реализует региональное управление государственной службы и кадровой работы совместно с Липецким филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Для обучающихся академии проводятся встречи с успешными политиками и чиновниками, причём не только в учебных аудиториях вуза, но и непосредственно на рабочих местах руководителей.

Студенты липецкого РАНХиГС уже встретились с исполняющей обязанности начальника управления государственной службы и кадровой работы региона Еленой Соломахиной, главным федеральным инспектором по Липецкой области Олегом Снежковым, начальником Главного управления МЧС России по Липецкой области, генерал-майором внутренней службы Василием Разумновым, посетили управление Федерального казначейства по Липецкой области, где пообщались с его руководителем Татьяной Пелипец, и побывали на телерадиокомпании «Липецкое время», которую возглавляет Наталья Калугина, до этого занимавшая должность начальника регионального управления информационной политики.

Спикеры рассказывали о своей работе на госслужбе и о том, что их вдохновляет и мотивирует. «У госслужащих многозадачная работа. Мы умеем делать многое и постоянно учимся делать ещё больше. Дополнительные стимулы для работы на госслужбе – наличие социальных гарантий и непрерывное профессиональное развитие. Есть возможность расти как вертикально – продвигаться вверх по карьерной лестнице, так и развиваться горизонтально – охватывать новые проекты из разных сфер жизни региона», – сообщает Елена Соломахина.

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Студенты не только слушают, но и задают вопросы. В результате таких дискуссий появилась идея для продолжения проекта в формате привлечения обучающихся в качестве стажеров в профильные управления после ряда собеседований. Несколько человек уже готовят необходимые документы для реализации этой идеи.

Успешный старт проекта подтолкнул к мысли о его распространении за границы региона. Управление госслужбы и кадровой работы совместно с руководством Липецкого филиала РАНХиГС предложило присоединиться субъектам, где работают филиалы Академии, – Санкт-Петербургу, Ленинградской, Нижегородской, Калужской, Ульяновской, Ростовской, Вологодской областям, Камчатскому краю и Республике Татарстан. Межрегиональное сотрудничество позволит расширить возможности проекта и поднять его статус.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.