Украинских диверсантов осудили на 14, 11 и 6 лет за подготовку теракта на автостанции в Липецке

Суд над украинскими диверсантами, которые планировали взорвать автостанцию в Липецке Фото: УФСБ по Липецкой области

2-ой Западный окружной военный суд вынес приговор украинским диверсантам, которые готовили теракт на автостанции в Липецке. Установлено, что в 2022 году мужчина и две женщины под видом беженцев приехали в Россию. Они собирались заложить в здании автостанции «Сокол» самодельную бомбу большой мощности. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ.

Суд над украинскими диверсантами, которые планировали взорвать автостанцию в Липецке Фото: УФСБ по Липецкой области

Спецслужбы также обнаружили тайник диверсантов в лесополосе. Там находились заряд взрывчатого вещества, тротиловые шашки и поражающие элементы: гайки, гвозди, шурупы. Напомним, что злодеи – военнослужащие ВСУ, участники диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией «Правый сектор»*под патронажем Службы безопасности Украины.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Липецкой области, подсудимых признали виновным по статьям: приготовление к террористическому акту; незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств; участие в деятельности организации, деятельность которой запрещена в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Диверсанты получили соответственно: 14 лет тюрьмы и штраф 400 тысяч рублей, 11 лет исправительной колонии общего режима и штраф в 300 тысяч, а также 6 лет колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей.

* экстремистская организация, запрещенная в России

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