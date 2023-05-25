В Липецке сотрудники МФЦ работают со слабослышащими людьми по справочнику жестов Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жительница Липецка создала методичку для общения с глухими и слабослышащими людьми. Разработку уже используют в социальных учреждениях. Около 30 сотрудников МФЦ прошли курсы повышения квалификации и выучили жестовый язык. Автор идеи – Софья Синельникова.

На данный момент девушка готовит новый справочник. Он должен помочь волонтерам в работе на III Международных инклюзивных творческих играх. Руководительница проекта рассказала lipetsk.kp.ru, с чего начала свою деятельность.

ЛИПЧАНКА ИЗУЧАЛА ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С СЕМЬЕЙ

В прошлом году Софья получила диплом юриста в Липецком филиале РАНХиГС. На данный момент 22-летняя липчанка работает во внеучебном отделе родного вуза. Еще будучи студенткой первого курса девушка основала инклюзивный проект. Кстати, в этом году ему исполнится пять лет.

– На создание меня вдохновила преподаватель Свечникова Вера Викторовна, – поделилась девушка. – В рамках проекта я обучаю студентов, а теперь уже и сотрудников МФЦ, и библиотекарей. Стараюсь продвинуть жестовый язык, чтобы все могли коммуницировать с глухими людьми и могли им помочь.

Презентация инклюзивного проекта Фото: Предоставлено "КП"

Девушка хорошо знакома с особенностями людей со слабым слухом. Один из членов семьи Софьи – глухой.

– Получается, моя личная проблема переросла в волонтерство, – отмечает сотрудница. – У моего дяди есть нарушения слуха. Потом он женился на женщине, которая тоже не слышит. И вот тетя меня уже обучала. Мы с ней очень хорошо общаемся. Жестовый язык стал для меня более значимым.

На базе университета Софья проводит семинары по два – три раза в неделю. На занятия ходят около 50 студентов. Набор участников проводят каждый год. Посетители курсов могут отработать навыки на практике. Для общения приглашают слабослышащих гостей.

– Хотелось бы, конечно, еще пообщаться с молодежью с такой же проблемой, – отмечает горожанка. – Это у нас в планах. Потому что, в основном, к нам приходит старшее поколение.

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В сентябре активисты будут открывать школу жестового языка. На обучение примут всех желающих. В конце каждый получит сертификат.

– Но пока в тестовом варианте, – рассказывает основательница проекта. – Будем испытывать, как лучше организовать процесс.

Софья Синельникова не только помогает освоить азы коммуникации с глухими людьми, но и участвует в творческих представлениях. Вместе с коллективом из 15 человек девушка раскладывает жестовые песни, выступает на концертах вуза и городских мероприятиях.

КАРМАННЫЙ ПОМОЩНИК СТУДЕНТОВ И ВОЛОНТЕРОВ

Изначально справочник выпускали для студентов – на создание ушло три месяца. Старую версию печатали в большом формате – А4. Именно по ней проводили курсы повышения квалификации для библиотекарей и работников МФЦ. Теперь специалисты непосредственно на местах смогут помочь слабослышащим людям, без посредников оказать необходимую услугу. В перспективе, справочником по жестовому языку смогут пользоваться и работники других социальных служб.

На страницах книги – QR-коды, по которым открывается доступ к обучающему видео. Ролики записывала сама Софья. Алфавит, фразы, примеры диалогов – все это есть в методичке.

– Это был карманный помощник. Например, к нам в университет поступил слабослышащий или глухой человек, – рассказывает липчанка. – Коммуницировать сходу не получится, и конечно, нужно иметь что-то под рукой. Благодаря справочнику студенты смогут объяснить, где находится аудитория и куда надо подняться.

К инклюзивным играм, которые пройдут в Липецке с 5 по 10 сентября, авторы подготовят новую методичку исключительно для волонтеров. В справочник включат самые нужные и популярные фразы на мероприятии.

– Мы не нашли других подобных разработок, – поделилась руководительница проекта. – Есть словари и книги. Но именно тематических для студентов или волонтеров – нет.