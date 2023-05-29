Игорь Артамонов: Думаю, все понимают, что так надёжнее и спокойнее

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Липецкая область в дополнение существующему ограничению на полёты БПЛА на территории региона вводит полный запрет на использование всех видов беспилотных судов любой массы и типа, а также салютов и пиротехнических изделий. Такое решение было принято сегодня на заседании регионального оперштаба, которое провёл губернатор региона Игорь Артамонов.

Исключения будут сделаны для беспилотников органов государственной власти и силовых структур, когда использование такой техники необходимо для обеспечения безопасности. Что касается пиротехники, то вводится тотальный запрет.

«С пиротехникой – никаких исключений, – подчеркнул губернатор. – Поступает много жалоб от жителей, что вот опять поздно вечером где-то в городе грохотали. Что за хлопки? Что за вспышки? Людей прекрасно понимаю. Когда из соседних областей постоянно приходят тревожные новости, то взрывы салютов скорее нервируют».

С целесообразностью таких мер согласились все участники сегодняшнего заседания регионального оперштаба, большинство их которых – руководители правоохранительных ведомств.

«Думаю, все понимают, что так надёжнее и спокойнее. Вопросы безопасности всегда были у нас в приоритете, а сейчас – особенно. Хочу добавить, что контроль соблюдения правил по использованию БПЛА в регионе будет усилен. А салюты обязательно будут – повод для этого мы дождёмся», – подытожил губернатор.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.