Игорь Артамонов: Рассчитываем на обратную связь от предприятий – их идеи могут перерасти в новые промышленные кластеры

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Перспективы развития промышленных кластеров обсуждались сегодня на региональной практической сессии. В ней приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, председатель наблюдательного совета Ассоциации кластеров и технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко. Были приглашены руководители более 50 предприятий региона.

Промышленные кластеры предполагают создание и развитие кооперационных связей. В один кластер должно входить не менее пяти предприятий, осуществляющих взаимовыгодную деятельность. Кроме того, компании смогут пользоваться рядом федеральных мер поддержки в виде финансовых льгот, налоговых и таможенных преференций, субсидий на возмещение затрат на приобретение оборудования. Также для участников кластеров предполагается снижение числа контрольно-надзорных мероприятий.

Как отметил губернатор Игорь Артамонов, Липецкая область заинтересована в развитии промышленных кластеров и в регионе созданы все предпосылки для этого. В частности, ведётся работа по созданию кластера сельхозмашиностроения и производства комплектующих для белой техники.

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«Став участниками промышленного кластера предприятия смогут рассчитывать на дополнительные меры поддержки. Это должно послужить стимулом для развития различных производств и поспособствовать росту заработной платы. Сейчас мы анализируем существующие в регионе кооперационные цепочки, чтобы помочь с их дальнейшим развитием, и рассчитываем на обратную связь от предприятий – их идеи и предложения могут перерасти в новые промышленные кластеры», – прокомментировал губернатор.

Несколько предприятий уже в ходе сессии высказали свою заинтересованность. Например, гендиректор Грязинского культиваторного завода Александр Исаков отметил, что участие в промышленном кластере поможет быстрее наладить производство новых видов продукции.

«Для нас самое главное – надёжные поставщики. Уже большая работа проделана – многие детали мы сейчас покупаем у производителей из Липецкой области. Участие в промышленном кластере поможет укрепить кооперационные связи и значительно ускорит работу по импортозамещению. В одиночку производство новых видов продукции мы будем осваивать десять лет, с надёжными партнёрами – пять лет, а если подключить все ресурсы и возможности кластерной политики, то проект можно реализовать за пару лет. Плюсы здесь очевидны», – сказал Александр Исаков.

Подводя итоги работы на региональной практической сессии председатель наблюдательного совета Ассоциации кластеров и технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко отметил высокую инвестиционную привлекательность региона и работу субъекта по выстраиванию конструктивного диалога с бизнесом.

«Реализация кластерной политики – один из дополнительных механизмов повышения инвестиционной привлекательности субъекта, который помогает выстраивать кооперационные цепочки и даёт возможность предприятиям развиваться за счёт применения мер государственной поддержки. В Липецкой области есть много направлений, которые могут перерасти в успешные кластеры», – подытожил Андрей Шпиленко.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.