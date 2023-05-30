Искусственный интеллект и VPN «Ростелекома» помогут бороться с пожарами в липецких лесах

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«Ростелеком» в Липецкой области модернизировал региональную цифровую платформу «Лесохранитель», которая с помощью искусственного интеллекта определяет очаги возгорания или задымления лесных массивов и передает эту информацию в диспетчерскую службу лесопожарного центра.

Специалисты провайдера установили 24 HD-камеры в популярных для отдыха местах и удаленных природоохранных зонах по всему региону, а также организовали защищенную виртуальную частную сеть (VPN) для управления системой. Это позволило не только увеличить скорость передачи данных и улучшить качество трансляции, но и защитить систему от кибератак. Сеть с архивом размещена в облаке «Ростелекома», что гарантирует сохранность всех данных.

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Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Видеонаблюдение используется для контроля за сохранностью лесов во многих регионах. Липецкая область — не исключение. Однако “научить” искусственный интеллект четко определять задымление, отличать его от облаков и осадков— непростой вопрос .Ключевую роль в этом процессе играет качество изображений, которые система получает для анализа. Наши камеры позволяют решить эту задачу. Кроме того, Липецкий регион стал одним из первых, где пожарные могут использовать преимущества виртуальной частной сети. VPN, организованная “Ростелекомом”, гарантирует сохранность всех передаваемых данным и архива записей».

Юрий Божко, начальник управления лесного хозяйства Липецкой области:

«Липецкая область уже несколько лет показывает отличные результаты по сохранению лесов от пожаров. Ранняя весна и сухая погода в этом году принесли немало тревожных новостей из других регионов. Мы не можем допустить возникновения подобных ситуаций. Поэтому постоянно работаем над совершенствованием системы “Лесохранитель”, которая как раз нацелена на сохранение природных богатств. Технологии “Ростелекома”помогают нам в этом. Планируем развивать платформу, устанавливая дополнительные камеры и расширяя зону, которую контролирует искусственный интеллект».

Получить информацию о цифровых сервисах и отраслевых решениях для госструктур и бизнеса можно на сайте провайдера или по телефону 8 800 200 30 00.

Фото предоставлено «Ростелеком»

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