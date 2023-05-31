Фонд «Милосердие» помогает развивать студенческий футбол

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В этом году у студентов Старого Оскола появилась прекрасная возможность в свободное от учебы время регулярно заниматься футболом под руководством профессиональных тренеров. Организация тренировок – часть спортивного проекта грантовой программы "Стальное дерево", которую развивает в Белгородской области благотворительный фонд "Милосердие".

Автор инициативы - футбольный тренер Николай Струев, основатель одной из старооскольских команд. Его проект вошел в число лучших инициатив жителей Белгородской области и получил грант. Активности волонтеров помогут продвигать в студенческой среде здоровый образ жизни и популяризировать футбол как доступный и полезный досуг. К регулярным занятиям планируют привлечь не менее 20 студентов высших и средних учебных заведений в возрасте от 16 до 20 лет. В итоге это поможет сформировать костяк новой футбольной студенческой команды "Стальная Молния".

«Массовый футбол очень популярен в Старом Осколе, - уверен Николай, - В городе насчитывается около 30 любительских команд различного уровня, соревнования проводятся и летом, и зимой. Обратной стороной такой популярности является относительная дороговизна тренировок, аренды поля и стоимости взносов для участия в соревнованиях. Часто это не позволяет студенческим командам без дополнительной поддержки полноценно заниматься футболом».

Проект «Стального дерева» начнется в июне и продлится до конца сентября. Его участники смогут бесплатно посещать не менее двух раз в неделю тренировки под руководством профессионального тренера. Студенческая футбольная команда примет участие в летнем городском чемпионате среди любительских команд.

«Участникам проекта создадут все необходимые условия для регулярных тренировок и занятий массовым футболом, - комментирует исполнительный директор благотворительного фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Это значит, что среди старооскольской молодежи станет еще больше приверженцев здорового образа жизни».

Финалом всего проекта станет благотворительный турнир, который планируют сделать традиционным городским соревнованием. Собранные от благотворителей денежные средства Николай хочет направить на поддержку социальных программ фонда "Милосердие" и на развитие детского футбола.

По окончании проекта студенческая команда продолжит тренировки, чтобы и дальше участвовать в городских и региональных соревнованиях. За счет привлечения новых любителей футбола из числа студентов планируется создать второй состав, что поможет здоровой внутренней конкуренции в коллективе и мотивации к занятиям.

Грантовая программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив направлена на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Она действует уже седьмой год и объединила более 30 тысяч человек. В 2023 году программа собрала около 450 инициатив жителей пяти регионов страны. Сумма грантов от фонда «Милосердие» уже превысила 90 млн рублей.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».