«Липецкэнерго» проводит экскурсии для студентов и школьников

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В рамках профориентационной работы в марте 2023 года «Липецкэнерго» посетили студенты Липецкого металлургического колледжа и старшеклассники МОУ СОШ № 72 г. Липецка. Приветствуя молодежь, директор филиала Виталий Мордыкин отметил, что энергетическая отрасль интересна и перспективна для трудоустройства, а в филиале всегда рады молодым грамотным специалистам.

Специалисты «Липецкэнерго» провели для студентов и школьников экскурсии по филиалу. В музее, в котором представлены уникальные фото и раритетные экспонаты, ребята познакомились с историей электросетевого комплекса региона, узнали о современных технологиях, внедряемых в «Липецкэнерго».

В Центре управления сетями студентам и школьникам продемонстрировали возможности информационных систем, которые применяются в филиале и позволяют дистанционно управлять работой электросетевого комплекса всего региона. Закончилась обзорная экскурсия в кабинете с виртуальными тренажерами, где ребята смогли попробовать себя в роли энергетиков.

«В филиале на постоянной основе ведется работа с молодежью, мы стараемся мотивировать школьников к поступлению в профильные учебные заведения, а студентов привлечь на работу в «Липецкэнерго». Нам нужны грамотные специалисты, которые могут эффективно работать в новых условиях, где ключевую роль играют цифровые технологии и автоматизированные системы», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»