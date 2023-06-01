«Новые люди» помогли молодым липецким предпринимателям презентовать стартапы Михаилу Мишустину

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

По словам создателей проекта - команды молодых липецких разработчиков, платформа может сыграть серьезную роль в развитии малого и среднего предпринимательства. Свою разработку липчане создали во время обучения по программе «Я в деле». На днях предприниматели рассказали о «Прилавке» премьер-министру Михаилу Мишустину.

- Этот проект дает региональным предпринимателям шанс повысить конкурентоспособность своих товаров и услуг на рынке. Мы знаем, как сложно приходится малому и среднему бизнесу. Наша цель - облегчить задачу предпринимателей, - рассказывает лидер проекта Арсений Синицын.

Михаил Мишустин оценил растущий масштаб и уровень проектов и рекомендовал министрам присмотреться к проектам участников программы. Он напомнил молодым предпринимателям о том, что они могут обратиться за поддержкой к государству. Особенно если речь идет о социальном бизнесе. Например, таком, как у липецкой команды.

Финалисты программы «Я в деле» встретились с федеральными министрами в московском технопарке «Калибр». Диалог собрал 10 команд молодых предпринимателей из разных регионов, в том числе из Липецкой области. Идеи начинающих бизнесменов оценили министры, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Тренд этого сезона - технологичность с заботой о людях. Каждый третий представленный проект - это технологический стартап. Молодые предприниматели хотят не просто заработать по-быстрому. Ими движет желание помочь другим. Это очень важно. Работаем, чтобы с каждым сезоном таких полезных и высокотехнологичных проектов становилось больше! - сказал Алексей Нечаев.

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» запущена партией «Новые люди» в январе 2022 года и реализуется Благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодежи. Главная цель - найти в регионах неравнодушную молодежь и помочь воплотить необычные бизнес-идеи. Обучение включает максимум практических занятий: встречи с действующими предпринимателями, бизнес-тренажеры, постоянное общение с наставниками. Выпускниками программы уже стали 9 тысяч человек, они создали 1,5 тысячи бизнес-проектов. Причем в этом сезоне почти треть из этих проектов - технологические стартапы.