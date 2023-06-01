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Общество1 июня 2023 6:30

Игорь Артамонов: 50 белгородских школьников уже в первую смену отдохнут в лагере «Прометей»

Губернатор Липецкой области сообщил, что регион примет и разместит жителей Белгородской области
Источник:kp.ru
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Липецкая область готова принять белгородцев, которые вынуждены покинуть свой регион из-за участившихся обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Предоставим для проживания пункты временного размещения. Их уже подготавливают, необходимая помощь будет оказана», – подчеркнул губернатор Липецкой области.

Кроме того, дети из Белгородской области смогут отдохнуть в липецком лагере «Прометей», где уже в первую смену примут 50 белгородских школьников. Губернатор заверил, что родители детей могут быть спокойны – в лагере обеспечено комфортное проживание, хорошее питание и интересный досуг.

«Дальше будем смотреть по ситуации, но совершено точно в стороне не останемся. Липецкая область всегда готова помогать, особенно когда речь идёт о безопасности детей», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

БИЗНЕС-ПРЕСС