В Липецком педуниверситете обсудят актуальные проблемы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в регионе

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8 июня в 12:00 управление внутренней политики Липецкой области совместно с АНО в социальной сфере «Гражданский Университет» на базе ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского проводит круглый стол по проблемам социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области.

В этой встрече примут участие представители органов государственной и муниципальной власти, национальных диаспор, землячеств, общественных национальных организаций, некоммерческих организаций, которые осуществляют свою деятельность в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в Липецкой области.

В ходе информационно-просветительского мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы пребывания иностранных граждан в Российской Федерации с учетом текущей ситуации, предупреждения межнациональных конфликтов и антитеррористическая деятельность на территории Липецкой области, исполнение законодательства в сфере межнациональных отношений, миграционная политика региона. ( 0+)