Квадра и Липецкая область договорились по муниципальным котельным

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Правительство Липецкой области и компания «Квадра» 2 июня подписали соглашение о взаимодействии. Стороны утвердили план совместных мероприятий, необходимых для надежного прохождения отопительного сезона в районах, где в настоящее время осуществляется приемка муниципалитетами котельных и теплосетей, которые Квадра обслуживала по договору аренды.

Как сообщили в Квадре, согласно документу, компания продолжит эксплуатацию теплоисточников в городском округе города Елец, городе Грязи, Грязинском, Липецком, Лебедянском и Данковском муниципальных районах до 1 августа текущего года. За это время на части территорий создадут муниципальные предприятия, которые в последствии будут осуществлять теплоснабжение потребителей, а Квадра подготовит населенные пункты к предстоящему отопительному сезону: проведет гидравлические испытания теплосетей и необходимые ремонты, подготовит всю необходимую документацию и пр.

Ранее заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин на своей странице в ВК отмечал, что с «Квадрой» выстроен конструктивный диалог, который, в первую очередь, нацелен на благополучие жителей Липецкой области. По его словам, обе стороны осознают значимость надежного прохождения следующего отопительного сезона и находятся в постоянном взаимодействии.

Как отметил главный инженер «Квадры» Андрей Зенин, ключевая задача компании – надежное энергоснабжение жителей региона: «Мы договорились, что окажем всестороннюю поддержку новым эксплуатирующим организациям. С каждым муниципалитетом разработаны дорожные карты передачи имущества и оборудования, перехода специалистов. После передачи эксплуатации мы поможем в подготовке к отопительному сезону и проведении ремонтов. Также сотрудники Квадры будут мониторить прохождение отопительного сезона 2023-2024 годов и оказывать необходимую помощь».

Напомним, что котельные в ряде муниципалитетов региона были взяты Квадрой во временную аренду для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, пока не будут найдены и подготовлены новые эксплуатирующие организации. Срок аренды по договорам закончился в 2006-2021 годах и в соответствии с гражданским кодексом действие договоров продлилось на неопределенный срок. В 2018 году АО «Квадра» уже были прекращены подобные арендные отношения в части имущества Чаплыгинского, Усманского, Задонского, Тербунского, Становлянского, Хлевенского муниципальных районов Липецкой области. Роль эксплуатирующих организаций во всех случаях была успешно принята местными хозяйствующими субъектами.