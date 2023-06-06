Велик и могуч: большинство россиян считает, что грамотно пишет по-русски

Накануне дня рождения светоча русской поэзии жители страны ответили на вопросы о грамотности. Фото: Екатерина Папакина

Опубликованы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч жителей, проведенного банком «Открытие» ко Дню русского языка – дню рождения А.С. Пушкина.

Выяснилось, что только 15% опрошенных оценили свою личную письменную грамотность на «двойку» или «тройку» по стандартной школьной пятибалльной шкале. Наиболее самокритичны в этом отношении жители Северо-Западного федерального округа, менее - на Северном Кавказе. 46% респондентов оценили свою грамотность на «четверку» (более всего их на Дальнем Востоке 58%), а 38% даже поставили себе оценку «отлично» (наибольшая доля - на Северном Кавказе 52%). Любопытно, что нашелся и 1% тех, кто оценил свои знания на «два».

Что касается грамотности других людей, то 78% так или иначе реагируют на ошибки в устной и письменной русской речи. 15% даже заявили, что их очень раздражают чужие ошибки в русском языке (более всего - в Приволжском федеральном округе). А вот почти каждый пятый респондент никак не реагируют на такие ошибки (спокойнее всего оказались жители Урала).

В целом, 84% респондентов считают, что грамотность и хорошее знание русского языка помогают строить успешную карьеру. Причем во всех российских макрорегионах этот показатель не ниже 80%.

57% полагают, что грамотность и хорошее знание русского языка положительно влияют не только на карьеру, но и на личные доходы (в Москве и Московской области этот показатель самый высокий, а самый низкий - на Северном Кавказе).