В «Липецкэнерго» организовали праздник ко Дню защиты детей

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

В День защиты детей энергетики филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» организовали яркий праздник для детей сотрудников в формате увлекательной квест-игры «ЭнергоПоиск».

В ходе игры ребята должны были отыскать элементы костюма энергетика, спрятанные в темном лабиринте. Это удалось им не без труда, ведь многие боятся темноты, но, преодолев свой страх, они справились с задачей на гордость своим родителям.

Запечатлев результаты игры на фото, а именно себя в костюме энергетика, ребята продолжили праздник за столом с вкусными угощениями.

Азарт, соревновательный дух и предвкушение летних каникул создали по-настоящему праздничную атмосферу и зарядили всех участников незабываемыми эмоциями.

«Праздники, приуроченные ко Дню защиты детей, в «Липецкэнерго» традиционны. Подобные мероприятия способствуют укреплению культурных и корпоративных связей между сотрудниками, а также формируют у детей интерес и уважительное отношение к профессии энергетика», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.