Экраны Tele2 теперь доступны для сторонних рекламных кампаний

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Сегодня масштабный проект Digital Signage – это более 2200 рекламных носителей в 1350 розничных точках оператора по всей стране.

Tele2 развивает фирменную розницу и делает ее более эффективной. Компания планирует использовать LED-экраны и другие digital-инструменты в своих салонах связи для увеличения прибыли. Система цифровых поверхностей для трансляции рекламы включает: панели в витринах и фасадных окнах, интерактивные LED-колонны, экраны и планшеты в прикассовой зоне.

Благодаря современным технологиям рекламодатели смогут повысить эффективность своих кампаний. Главные преимущества инструмента – time to market и сегментированное размещение контента в нужных локациях. Экраны подключены к единой системе управления, что позволяет оперативно загружать ролики и гибко настраивать частоту их показов. Рекламная кампания запускается в трансляцию уже на следующие сутки после утверждения. Клиенту также не придется тратить время и средства на печать полиграфии.

Потенциальный клиент сможет рассчитать показатели эффективности будущей рекламной кампании. Tele2 анализирует поток посетителей в своих салонах, используя современные инструменты. С помощью 3D-счетчиков в компании измеряют клиентский трафик торговых точек, строят карту перемещения покупателей в салоне. В Tele2 также анализируют время контакта с рекламным носителем и половозрастные характеристики клиентов.

Денис Голещихин, директор Tele2 Retail:

«Ранее участники рынка не рассматривали телеком-розницу как площадку для трансляции рекламы. Сейчас мы увидели в этом потенциал. Мы хорошо знаем наших абонентов и понимаем, что предложить потенциальному рекламодателю. Клиенты Tele2 – это высокодоходная диджитальная аудитория. Салоны связи расположены в местах с максимальным клиентским трафиком, поэтому мы можем подобрать поверхности с высоким охватом и грамотно выстроить приоритетность показа рекламы».

Более подробную информацию о проекте потенциальные рекламодатели могут получить, отправив запрос по электронной почте – retail_info@tele2.ru.

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