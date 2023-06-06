Tele2 поддержала V Липецкий полумарафон

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Компания предложила своим клиентам скидку 15% на стартовые пакеты участников и обеспечила их фирменной экипировкой, а победители забега получили подарки от Tele2.

В воскресенье, 4 июня, в 85 городах России одновременно прошло масштабное спортивное мероприятие – Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В Липецке региональный этап всероссийского забега состоялся в пятый раз. В нем приняли участие 4 000 человек – это рекордное для региона количество участников. Организаторы и партнеры подготовили приятные сюрпризы для спортсменов на беговой дистанции и развлекательную программу для болельщиков на время соревнования.

Tele2 поддержала спортивные интересы своих клиентов и выступила партнером V Липецкого полумарафона. Клиенты компании могли получить стартовые пакеты «ЗаБега.РФ» со скидкой 15% в рамках программы лояльности «Больше». Также оператор вручил сувениры и подарки победителям соревнований.

Кроме того, в стартовом городке в локации Tele2 участники забега и болельщики могли зарядить телефоны и отдохнуть на пуфиках. Специалисты компании консультировали гостей спортивного праздника по полезным сервисам и действующим выгодным акциям.

Павел Седых, директор липецкого филиала Tele2:

«Tele2 старается поддерживать интересные и заметные мероприятия региона, в том числе спортивные и развлекательные. Липецкий полумарафон прошел уже в пятый раз и объединил любителей спорта и приверженцев здорового образа не только из нашей области, но и из других регионов Черноземья. Мы были рады стать партнерами столь масштабного мероприятия, поздравить победителей забега и вместе с липчанами, со всей страной, активно и весело провести этот выходной день. Особенно приятно было видеть поддержку наших абонентов, которые преодолели выбранную дистанцию 10 км в фирменных футболках и с флагом Tele2».

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