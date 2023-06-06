Магазины Липецкой области проверяют на контрафактный сидр, которым отравились 84 россиянина

В Липецкой области ищут суррогатный сидр, которым отравились более 50 жителей регионов РФ Фото: УМВД Ульяновской области

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверяют магазины Липецкой области на контрафактный напиток «Мистер Сидр». Об этом lipetsk.kp.ru сообщили в пресс-службе ведомства. На данный момент в регионе не нашли опасной продукции.

– Принимаются оперативные меры по выявлению реализации опасной продукции в предприятиях Липецкой области, – рассказали lipetsk.kp.ru в пресс-службе областного Роспотребнадзора. – В настоящее время случаев отправления на территории региона не зарегистрировано.

По информации на 6 июня в регионах России контрафактным напитком отравились 84 человека, пишет ul.kp.ru. В больницах лежат 58 россиян, 26 – погибли. Больше всего пострадавших в Ульяновской области.

Специалисты изучили состав суррогатного напитка. Как оказалось, в бутылках продавали совсем не то, что написали на упаковке.

По словам независимого эксперта алкогольного рынка Алексея Небольсина, в составе сидра должны быть яблочный концентрат и вода. В контрафакт же явно добавили спирт. Причем не этиловый, а метиловый, утверждает специалист. Подробности читайте по ссылке.