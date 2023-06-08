Фонд «Милосердие» помог организовать спортивную рыбалку для особенных детей

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Турнир по спортивному рыболовству среди детей с ограниченными возможностями здоровья прошел на одном из живописных прудов Лебедянского района Липецкой области. На протяжении последних лет благотворительный фонд «Милосердие» постоянно помогает в организации этого яркого спортивного праздника.

Перед началом турнира каждому ребенку-колясочнику вручили легкую удобную удочку, готовую к работе. Потом всем юным участникам и их родителям определили места для рыбалки на специально оборудованных мостиках. После этого было дано время на обустройство и прикорм рыбы.

Многие участники турнира уже имели небольшой опыт в рыбной ловле, большинство же ребят оказались новичками. Но это не убавляло ни у кого спортивного азарта и желания поймать больше всех.

«Турнир по спортивному рыболовству – это часть непрерывного процесса реабилитации, который помогает ребятам преодолеть свой страх контакта с внешним миром, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, – Участники соревнования уже победили свою неуверенность и смогли сделать первый шаг к полноценному общению со сверстниками. Своим упорством и азартом наши юные рыбаки на колясках показали, что для полезных активностей нет никаких барьеров и ограничений».

В итоге почти все юные рыболовы успешно справились с непростой для себя задачей. Некоторые ребята самостоятельно насаживали наживку, забрасывали удочки и выуживали карасей. В завершение турнира не только победителям, но и каждому участнику вручили грамоты, медали и сладости.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

Дополнительная информация о Фонде на сайте

Вконтакте

Telegram