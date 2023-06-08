Депутаты утвердили изменения в бюджете: городская казна увеличилась почти на миллиард рублей

Фото автора и пресс-службы Липецкого горсовета

Итоги исполнения бюджета-2022, внесение поправок в главный финансовый документ на этот год, и реализация муниципальных программ стали основными темами 36-й сессии Липецкого горсовета.

В своем отчете председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова отметила, что исполнение бюджета в 2022 году «проходило в сложной экономической ситуации, но задачи выполнены». Планируемые показатели по доходам превышены почти на 300 млн руб., в целом доходная часть бюджета увеличена на 931 млн руб. Бюджет по-прежнему остается социально ориентированным, на отрасли социально-культурной сферы приходится 53% общего объема расходов.

Фото автора и пресс-службы Липецкого горсовета

Согласно отчету, объем расходов на ЖКХ и благоустройство увеличен в 2 раза (относительно 2021г.), что обусловлено преимущественно ростом расходов на переселение из аварийного жилья. В 2022 году в благоустроенные квартиры переселено свыше 900 граждан. В рамках участия в нацпроекте по формированию современной городской среды, новый облик приобрели 46 общественных пространств – в их числе Зеленый остров, площадь перед Дворцом спорта «Звездный» и другие территории. С помощью областной поддержки впервые начата реализация муниципальной программы «Мой двор». А благодаря участию в проекте «Чистый воздух» за счет федеральных средств в течение года будет закуплено 55 автобусов (помимо уже 25 приобретенных) на газомоторном топливе.

Как сообщила главный финансист мэрии, дотации из областного бюджета в размере 200 млн руб. направят, в том числе: на строительство школы в микрорайоне «Елецкий» (48,9 млн.); разработку проекта для участия липецких школ в федеральной программе по капремонту в 2024 году (44 млн.); расселение жителей 1-6 подъездов дома №16 в 9 микрорайоне (14,8 млн.).

- Выделенная сегодня сумма на расселение жителей дома №16 - это начало. В ближайшее время будет направлено еще порядка 377 миллионов рублей, скоро этот вопрос будет закрыт, - прояснила ситуацию председатель Липецкого горсовета Евгения Фрай.

В результате внесенных изменений бюджет города по доходам составит 19 миллиардов 88 миллионов, по расходам - 20 миллиардов 453 миллионов рублей.

- Отлично сработал департамент финансов, который избавился от коммерческих кредитов, - прокомментировала спикер горсовета. - Средства, планировавшиеся на погашение процентов по ним, направим на реализацию важных задач для города.

В ходе сессии обсуждались и перспективы проектов комплексного развития территории города. К докладчику возник ряд вопросов. Депутат Кирилл Ерихов поднял тему предстоящего дефицита школьных мест при застройке микрорайона в районе улиц Качалова-Нестерова. Вице-мэр, согласившись, что социальная инфраструктура должна появляться одновременно с жилой застройкой, заверила, что вопрос будет прорабатываться. Депутат Евдокия Бычкова указала на неприглядный вид 2-х этажных старых зданий и домов частного сектора («будут ли они снесены»?) по улице Студеновской - от Христорождественской церкви до Сокола. Светлана Сурмий пояснила, что в рамках проекта КРТ здесь предполагается снос старых домов и среднеэтажная (до 8 этажей) застройка.

В ходе сессии депутаты поддержали липецкие IT- компании - в виде предоставления 50%-й льготы по земельному налогу. На эту преференцию могут рассчитывать семь компаний.

Парламентарии также единогласно проголосовали за награждение известного краеведа, Почетного гражданина Липецка Александра Клокова Памятной медалью Митрофана Клюева.