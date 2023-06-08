«Липецкэнерго» в 2023 году направит на ремонт энергообъектов более 230 млн рублей

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

В соответствии с утвержденной ремонтной программой в 2023 году филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» отремонтирует более 29 км линий электропередачи различного класса напряжения, а также произведет поэлементный ремонт энергооборудования на 56 подстанциях 35-110 кВ. Всего на ремонт энергообъектов в текущем году будет направлено более 230 млн рублей.

Наиболее значимыми проектами ремонтной программы «Липецкэнерго» в этом году станут ремонты трансформаторов на подстанциях 110/6 кВ «Тепличная» и 110/35/10 кВ «Казинка», обеспечивающих электроэнергией значительную часть потребителей города Липецка.

От стабильной работы данных энергообъектов зависит надежное электроснабжение, образовательных и дошкольных учреждений, инфраструктурных объектов и объектов жизнеобеспечения, Грязинской центральной районной больницы – всего более 20 тысяч потребителей.

В течение года в рамках ремонтной программы энергетики заменят и отремонтируют порядка 5000 единиц энергооборудования (выключателей, трансформаторов, опор, изоляторов и других элементов). Кроме того, на 2023 год запланировано расчистить от древесно-кустарниковой растительности более 1 тыс га трасс воздушных линий 0,4-110 кВ.

Ремонтные работы направлены на улучшение качества и повышение надежности электроснабжения потребителей Липецкой области, а также на подготовку оборудования электросетевого комплекса к безаварийному прохождению сезона пиковых нагрузок.

«При составлении графиков ремонтных работ мы ориентируемся на анализ технического состояния энергообъектов и опыт эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет. Мы всегда стараемся минимизировать неудобства потребителей во время проведения плановых ремонтных работ и призываем жителей региона с пониманием относиться к неудобствам, связанным с временными ограничениями электроснабжения, поскольку эти меры направлены на обеспечение стабильной работы энергооборудования», – заметил директор филиала ПАО «Россети» – «Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.