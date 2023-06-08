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Происшествия8 июня 2023 13:57

СК начал доследственную проверку из-за гибели оператора в очистных сооружениях на заводе под Липецком

Работник утонул в буферной емкости
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Следственный комитет Липецкой области начал доследственную проверку по факту гибели рабочего на заводе

Следственный комитет Липецкой области начал доследственную проверку по факту гибели рабочего на заводе

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Следственный комитет начал доследственную проверку после гибели старшего оператора очистных сооружений на картофельном заводе под Липецком. Трагедия произошла 8 апреля 2023 года. Работник утонул в буферной емкости очистных сооружений.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной госинспекции труда, в ту ночь несчастный работал в смене с напарником. Последний остался в операторской, чтобы устранить утечку, а старший оператор пошел осматривать территорию. Увы, назад он уже не вернулся. Утром погибшего нашли коллеги.

Последние минуты липчанина попали в объектив камеры видеонаблюдения. Правда, она висела далеко. Момент трагедии на записи почти не разобрать.

- Причинами несчастного случая явились необеспечение безопасности работников при эксплуатации сооружений, оборудования, необеспечение контроля со стороны руководителей за ходом выполнения работ в ночное время, - прокомментировали в трудовой инспекции. - Несчастный случай по результатам расследования квалифицирован как несчастный случай на производстве.

Организацию привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.5.27.1 Ко АП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». Завод оштрафовали на 80 тысяч рублей. Материалы расследования направили в прокуратуру.

- Прокуратура проверит законность и обоснованность принятого решения по результатам доследственной проверки, - ответили в ведомстве Липецкой области.

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