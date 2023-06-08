СК начал доследственную проверку из-за гибели оператора в очистных сооружениях на заводе под Липецком

Следственный комитет Липецкой области начал доследственную проверку по факту гибели рабочего на заводе Фото: Юлия КЛЮЕВА

Следственный комитет начал доследственную проверку после гибели старшего оператора очистных сооружений на картофельном заводе под Липецком. Трагедия произошла 8 апреля 2023 года. Работник утонул в буферной емкости очистных сооружений.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной госинспекции труда, в ту ночь несчастный работал в смене с напарником. Последний остался в операторской, чтобы устранить утечку, а старший оператор пошел осматривать территорию. Увы, назад он уже не вернулся. Утром погибшего нашли коллеги.

Последние минуты липчанина попали в объектив камеры видеонаблюдения. Правда, она висела далеко. Момент трагедии на записи почти не разобрать.

- Причинами несчастного случая явились необеспечение безопасности работников при эксплуатации сооружений, оборудования, необеспечение контроля со стороны руководителей за ходом выполнения работ в ночное время, - прокомментировали в трудовой инспекции. - Несчастный случай по результатам расследования квалифицирован как несчастный случай на производстве.

Организацию привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.5.27.1 Ко АП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». Завод оштрафовали на 80 тысяч рублей. Материалы расследования направили в прокуратуру.

- Прокуратура проверит законность и обоснованность принятого решения по результатам доследственной проверки, - ответили в ведомстве Липецкой области.

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