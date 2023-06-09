Профессиональный конкурс электромонтеров провели в управлении железнодорожного транспорта НЛМК

Фото предоставлены пресс-службой НЛМК

В управлении железнодорожного транспорта НЛМК провели конкурс среди электромонтеров. За право называться лучшим по профессии боролись 47 сотрудников комбината.

Конкурс состоял из двух частей - теоретической и практической. Конкурсантам предстояло решить задачи по устранению неисправностей в работе автоматических устройств, которые обеспечивают безопасность движения на железной дороге. В финал конкурса вышли 19 работников комбината.

По итогам конкурса лучшим по профессии признан Алексей Левданский. Второе и третье места у Алексея Бурцева и Дениса Языкова. Лучшим среди молодых работников признан Егор Мачнев.

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Фото предоставлены пресс-службой НЛМК

и наша работа связаны с безопасностью движения поездов. Важно быть уверенным в своих действиях, а это, в свою очередь, зависит от знаний и опыта. Настоящий профессионал – это тот, кто может брать на себя ответственность за свои действия. Участие в конкурсе – это для меня подтверждение профессионализма, - рассказал победитель конкурса профессионального мастерства, электромонтер Алексей Левданский.

Конкурсы профессионального мастерства проводят на комбинате ежегодно. Соревнования позволяют сотрудникам перенять опыт друг друга и дают дополнительную мотивацию к повышению уровня профессиональных навыков.

В 2023 году на НЛМК пройдут конкурсы по 40 основным рабочим специальностям. Эксперты будут оценивать теоретические знания конкурсантов, качество и скорость выполнения практических заданий, соблюдение правил охраны труда. Победители получат премии, корпоративные награды, а также звания «Лучший по профессии-2023».