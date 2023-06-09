Сладости, шопинг и подарки: чем дополнить праздничный понедельник

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Каждый понедельник до 3 июля абоненты оператора могут выбрать сразу три подарка от партнеров компании.

Обычно понедельник начинает рабочую неделю и считается непростым и ответственным, но предстоящий первый будний день – праздничный. Выходной ли у вас в День России или пришлось выйти на работу, праздничное настроение можно создать всегда. Специальное комбо предложений от партнеров Tele2 поможет вам с выбором, чем порадовать себя в этот понедельник:

– Скидка 15% на заказ в онлайн-магазине Lamoda. Шопинг – отличный способ сделать любой день более приятным. Чтобы не тратить на покупки много времени и не отвлекаться от запланированных дел, побаловать себя обновками можно онлайн, особенно когда в магазине действуют специальные предложения и скидки.

– Скидка 3000 рублей на смартфон в салонах связи Tele2. Гаджеты стали не просто частью жизни, но и важной частью личного стиля. Сегодня рынок предлагает новинки, идеально соответствующие потребностям и вкусам разных клиентов: по техническим характеристикам, цвету и дизайну. Покупка смартфона – всегда приятное событие.

– Мороженое в подарок в предприятиях сети «Вкусно – и точка». Летом хочется как можно больше гулять и наслаждаться теплом, а лучший перекус в жаркую погоду – мороженое. Холодное лакомство непременно порадует и детей, и взрослых.

Каждый понедельник можно собрать комбо под личные потребности, выбрав до трех подарков из расширенного списка предложений от партнеров. Акция «Понедельники» действует для всех клиентов Tele2 до 3 июля 2023 года. Чтобы получить бонус, необходимо активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать код у партнера нужно именно в понедельник в период действия акции. Полный перечень предложений доступен на сайте проекта.

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