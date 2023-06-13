В День России 12 школьникам вручили паспорта на Соборной площади Липецка

День России 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

День России 12 июня в Липецке отметили концертом на Соборной площади. Вечером здесь собралось около тысячи человек – на территорию пускали через рамки металлодетекторов, а волонтеры бесплатно раздавали ленты с триколором. И даже дождь не смог испортить настроение. Липчане встречали артистов улыбками и аплодисментами.

День России 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Сегодня особенный праздник, наполненный чувством общего единения, любви и гордости за нашу великую страну, - выступила мэр Липецка Евгения Уваркина. – Непобедимая сила – в наших делах и поступках. Я хочу сказать вам всем спасибо за вклад в Победу! Наша задача с вами – защитить страну, будущее наших детей. Желаю вам счастья, процветания, добра и долгожданной Победы. С Днем России!

Руководители города вручили 12 юным липчанам их первые паспорта. На сцену вышли школьники, которые отличились в учебе. Многие из них могут похвастаться научными и спортивными достижениями.

День России 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Мне очень приятно, что сегодня оказалась здесь, - поделилась с lipetsk.kp.ru семиклассница София. – Получила паспорт в торжественной обстановке. Участвую в различных олимпиадах, занимаюсь танцами, наш коллектив занимает призовые места. Я горжусь своей Родиной. Замечательно, что День России отмечают во всех городах страны. С праздником, липчане!

День России 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

День России 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Далее детский вокальный ансамбль из Грязей исполнил патриотические песни. Изюминкой вечера стало выступление духового оркестра Дома музыки и студентов колледжа искусств имени К.Н. Игумнова. Синтез опыта и драйва сделал свое дело - липчане пели вместе с артистами, включали фонарики во время лирических композиций и не жалели сил на овации.

День России 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА