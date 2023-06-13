В День России 2023 в Липецке выступили казаки, покорившие Париж

В День России в Липецке показали спектакль «Казаки в Париже» Фото: Юлия КЛЮЕВА

День России 2023 в Липецке завершился ярким выступлением «Казаков России». Коллектив представил вокально-хореографический спектакль «Казаки в Париже». Насладиться постановкой мог любой желающий, причем бесплатно.

В День России в Липецке показали спектакль «Казаки в Париже» Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День России в Липецке показали спектакль «Казаки в Париже» Фото: Юлия КЛЮЕВА

На сцене разыгрались события 1814 года. После поражения Наполеона Александр I выплатил все долги русской армии и удвоил жалованье. Это событие казаки отмечают в трактире в Париже. Здесь и происходит взаимодействие двух противоположных миров, культур. Местные с восхищением наблюдают за танцами казаков. Последние же не прочь оказаться в компании французских барышень. Разумеется, в такой обстановке завязывается любовный треугольник.

В День России в Липецке показали спектакль «Казаки в Париже» Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День России в Липецке показали спектакль «Казаки в Париже» Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День России в Липецке показали спектакль «Казаки в Париже» Фото: Юлия КЛЮЕВА

На сцене активно, ярко, бешено. Сменяют друг друга песни обеих стран. Трактир расплывается в дыму, и действие уже разворачивается в бане, где металлические ведра заменяют россиянам музыкальные инструменты. Еще мгновение – поет очаровательная француженка. И сквозь толпу словно в замедленном времени пробирается Шарманщик – режиссер происходящего.

В День России в Липецке показали спектакль «Казаки в Париже» Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День России в Липецке показали спектакль «Казаки в Париже» Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День России в Липецке показали спектакль «Казаки в Париже» Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День России в Липецке показали спектакль «Казаки в Париже» Фото: Юлия КЛЮЕВА

Кстати, ровно год назад липчанам также подарили выступление «Казаков России». Тогда они вышли на сцену со спектаклем «Пугачевъ».

Напомним, вечером на Соборной площади состоялся праздничный концерт. Во время мероприятия 12 школьникам в торжественной обстановке вручили их первые паспорта. А днем в Липецке в честь Дня России прошел автопробег. По центральным улицам города проехали свыше 50 машин и мотоциклов.

В День России в Липецке показали спектакль «Казаки в Париже» Фото: Юлия КЛЮЕВА