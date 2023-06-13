В Липецкой области «Новые люди» помогают отремонтировать убитые дороги

Сторонники партии вместе с горожанами проводят мониторинг участков в разных районах, фиксируют дефекты. Затем депутат областного Совета от «Новых людей» Юлия Соловьёва на основе этих данных составляет обращения в администрации и контролирующие органы.

С помощью такого механизма в прошлом году удалось обновить дорожное покрытие на 53 улицах. Планы на этот сезон ещё масштабнее: в списке на ремонт уже 69 улиц.

«Для меня очень важно, чтобы дороги были в хорошем состоянии не только в центре Липецка, но во всём регионе. Чтобы мамочки с колясками спокойно гуляли по дворам, а водители не пробивали колёса после малейшего дождя. Для меня люди важнее», — подчёркивает Юлия Соловьёва.

https://www.kursk.kp.ru/daily/27515/4777492/

Обращений от жителей Липецкой области с каждым днём становится всё больше: люди увидели, что механизм с депутатскими запросами реально работает. Они оставляют свои заявки в официальном сообществе реготделения «Новых людей», а после этого сторонники партии выезжают на место, чтобы вживую оценить масштаб разрешения дорог. Иногда выбоины достигают нескольких метров а их глубина приближается к 10 сантиметрам. Дефекты встречаются как на самой проезжей части, так и во дворах. Подобные ямы опасны для любой легковушки.

Среди дорог, которые недавно отремонтировали при участии «Новых людей», участок улицы 40 лет Октября напротив домов 27–35, улица Бородинская, 1–74, площадь Константиновой, 4–6.

Курирует партийный проект сторонник «Новых людей» в Липецкой области Илья Бредихин.

Если возле вашего дома тоже образовались огромные ямы, которые мешают проехать, вы можете оставить заявку с адресом в группе регионального отделения «Новых людей». Там же вы можете присоединиться к программе дорожного мониторинга и помочь сделать Липецкую область комфортнее.