НЛМК повышает эффективность потребления газа с помощью машинного обучения

Фото: пресс-служба НЛМК

Новолипецкий металлургический комбинат внедрил цифровой сервис, который помогает оптимально распределять энергоресурсы для эффективной работы собственной теплоэлектростанции. Решение позволит сократить потребление природного газа почти на 5 000 м3 в год: этим количеством можно отапливать 2 000 квартир в течение года. Экономия на закупке природного газа оценивается в десятки миллионов рублей ежегодно.

На НЛМК побочные продукты получения чугуна и кокса - доменный и коксовый газ - улавливаются, очищаются и используются для генерации собственной электроэнергии. Для того, чтобы калорийность получаемой смеси была стабильна, то есть давала достаточное количество тепла для производства энергии в виде пара, в нее добавляют природный газ.

Раньше решение об объемах и пропорциях использования различных видов газа принималось по показаниям приборов, которые не учитывали дополнительные факторы, например, изменение экономичности работы котлов и потенциала потребления доменного газа в зависимости от производственных режимов.

Новое цифровое решение позволяет точнее определить пропорции для смешивания разных видов топлива. Модель машинного обучения анализирует исторические данные за несколько лет, просчитывает соотношение энергоресурсов и выдает рекомендации по его оптимизации.

НЛМК системно работает над повышением энергоэффективности производства. На Липецкой площадке строится еще одна электростанция, которая будет работать на попутных газах металлургического производства. Она позволит сократить на 650 тыс. тонн в год объем эмиссии СО2 и довести самообеспеченность электроэнергией комбината до 96%.