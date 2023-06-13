В День России музыканты военного духового оркестра станцевали с детьми «Ягоду малинку» в Ельце

Духовой оркестр исполнил песню Хабиба "Ягода малинка" Фото: принтскрин видео.

День России отметили с большим размахом в Ельце Липецкой области. В минувший понедельник, 12 июня, на фестиваль имени Тихона Хренникова приехали лучшие военные оркестры страны. Горожанам подарили не только классическое исполнение духовых инструментов, но и каверы на современные песни.

На площади перед главной сценой музыканты устроили настоящее шоу. Видео поделились в социальных сетях. Артисты в парадных военных костюмах спели и станцевали с детьми «Ягоду малинку» Хабиба. Выступление получилось настолько ярким, что предположение о строгости оркестров рассеивается сразу же после просмотра.

Исполнители выстроились полукругом. Дирижер стоял в центре, показывал движения, а девочки и мальчики дружно повторяли. Каждый музыкант приветливо улыбался ребятам. Участники оркестра приплясывали даже во время игры, а припев звучал а капелла.

Мужчины вместе с подрастающим поколением очаровательно изображали руками сердечки. Милое представление коллектива покорило абсолютно всех зрителей. Последние «холодные льдинки» и «грустинки» растаяли от теплого настроения.

Аккордеонист тоже наслаждался процессом, бодро покачиваясь из стороны в сторону. На проигрыше и вовсе встал на одно колено. Артисты создали атмосферу настоящего народного праздника. Под конец юные ельчане убежали, а оркестр перестроился в две колонны по бокам. И тут гостей мероприятия ждал еще один сюрприз. Хормейстер повернулся к гостям и от души покружился в ритмичном танце.

Не менее зажигательным оказался и оркестр из Ростова. Музыканты приехали с песней Сектора Газа «Пора домой». На первый взгляд, композиция изменилась до неузнаваемости, но задор остался. Подобные эксперименты хочется слушать и дальше.

Торжество завершили попурри от сводных духовых оркестров. За дирижерский пульт пригласили художественного руководителя парада, начальника Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Тимофея Маякина.

Также в третий день фестиваля на сцену Ельца вышла Пелагея с этно-рок группой. Поклонники смогли услышать любимые народные песни в современных аранжировках.

Напомним, в честь Дня России в Липецке прошел автопробег. В заезде поучаствовали более 50 машин и мотоциклов. Среди современных авто выделялись ретро-модели и голубой трактор.

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