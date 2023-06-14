В преддверии летних каникул специалисты «Липецкэнерго» напомнили детям о правилах электробезопасности

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» провели уроки по электробезопасности в детских садах, общеобразовательных школах Липецкой области. В мероприятиях приняли участие более 100 дошколят и порядка 500 учеников младших и средних классов. Ребята узнали о том, что такое электричество и как с ним обращаться дома и на улице.

Энергетики разъяснили детям правила электробезопасности и значение знаков на энергообъектах, предупреждающих об опасности. Особое внимание в преддверии летних каникул специалисты «Липецкэнерго» обратили на недопустимость рыбной ловли, запуска воздушных змеев, разжигания костров, съемки селфи вблизи электроустановок и в охранных зонах линий электропередачи.

В ходе уроков энергетики объяснили школьникам, что такое «электрическая лужа» и продемонстрировали, как из нее безопасно выйти. Рассказали и показали методы реанимирования пострадавшего от воздействия электрического тока на примере робота-тренажера Гоши.

«Уроки по электробезопасности проводятся энергетиками «Липецкэнерго» на регулярной основе, так как профилактика детского электротравматизма – это серьезный вклад в сохранение жизни и здоровья наших детей. В преддверии лета, когда школьники остаются надолго без присмотра, особенно важно напомнить им об опасности электричества и правилах поведения вблизи энергообъектов», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.