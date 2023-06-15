Игорь Артамонов: Проект по выпуску опалового стекла позволит заместить импортную продукцию

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Компания «ИнвестПро» вложит 4 млрд рублей в строительство первого в России завода по производству высокопрочной посуды из опалового стекла. Его возведут на грязинском участке ОЭЗ «Липецк». Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «ИнвестПро» Алексей Шаров подписали соответствующее соглашение на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Мы создали и поддерживаем благоприятный инвестклимат. Всё больше инвесторов, реализующих импортозамещающие проекты, выбирают Липецкую область для строительства своих предприятий. Производство посуды - интересная и перспективная отрасль, которая начинает развиваться в регионе. Уверен, проект по выпуску отечественного опалового стекла будет успешным и позволит не только заместить импортную продукцию, но даст возможность жителям нашего региона и страны приобретать высококачественные товары без переплаты», – прокомментировал губернатор Игорь Артамонов.

Сейчас посуда из высокопрочного опалового стекла в основном импортируется, в том числе из Франции, Италии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана. В России её только декорируют.

Открытие завода запланировано в III квартале 2025 года. Будет создано более 200 рабочих мест.

«Реализация проекта планируется при финансовой поддержке Фонда Развития Промышленности Российской Федерации и при комплексной поддержке Правительства Липецкой области, Агентства Инвестиционного Развития и Особой Экономической Зоны «Липецк», работающих как единая команда. Мы убеждены в том, что продукция востребована на рынке и собрали команду единомышленников в компании, с многолетним опытом работы в производстве посуды, других сферах промышленности, маркетинге, продажах, логистике и финансах. Уверен, что только так, используя возможности государства, региона и частного бизнеса, можно добиваться прорывных результатов в технологическом суверенитете», – отметил директор ООО «ИнвестПро» Алексей Шаров