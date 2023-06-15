Глава Марий Эл Юрий Зайцев и руководитель «Россети Центр» Игорь Маковский подписали соглашение для развития сетевого комплекса региона

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Глава Марий Эл Юрий Зайцев и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский заключили соглашение о сотрудничестве для развития электросетевого комплекса региона и формирования благоприятного инвестиционного климата на территории республики.

В рамках взаимодействия предполагается модернизация электросетевого комплекса Марий Эл. Так, планируется создание Регионального ситуационно-аналитического центра, который станет аналитической площадкой для мониторинга информации о ситуации на объектах жилищно-коммунальной сферы региона, на основе которой будут приниматься решения управленческие решения в интересах жителей республики.

Глава Марий Эл отметил значительную роль энергетического сектора в реализации инфраструктурных проектов и социально-экономическом росте в республике.

«Энергетики всегда ответственно подходят к своему делу – обеспечению бесперебойного энергоснабжения жителей. Нам важно расширять сотрудничество с электросетевым сектором как одним из важнейших направлений экономики республики. Выстроенные партнерские отношения и конструктивный диалог помогут сделать жизнь жителей Марий Эл комфортнее и достичь поставленных результатов в создании эффективной энергетической основы для развития региона», – подчеркнул Юрий Зайцев.

«Мы продолжим исполнять профессиональный долг и наращивать мощности электросетевого комплекса для соответствия растущим потребностям региона. Подписанное соглашение – надежная основа для реализации инновационных проектов на благо Марий Эл и ее жителей. При этом опыт наших специалистов и технические возможности компании помогут в выполнении всех поставленных задач», – заявил Игорь Маковский.