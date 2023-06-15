МегаФон составил рейтинг популярных смартфонов

.

На первом месте оказался Honor — 28% покупателей выбрали именно его.

А самой популярной моделью бренда стал Honor X8. Второе место занял Realme — 19%, в его линейке пользователи чаще предпочли Realme C31. Замыкает топ-3 Xiaomi — 12%, с моделью Redmi Note 10Pro. При этом лидер прошлого года Samsung оказался только на пятом месте.

В 2023 году пик продаж пришелся на март — видимо, смартфон стал хороших подарком к Международному женскому дню. Это подтверждают и цифры: мужчины на 10% чаще женщин приобретали смартфоны в начале весны.

«Для удобства абонентов мы расширяем розничную сеть, выбирая места с высокой проходимостью. Например, недавно открыли новый салон в оживленном гипермаркете на Заводской площади. Всего в 2023 году было запушено 6 новых торговых точек», — рассказывает Иван Бувальцев, директор МегаФона в Липецкой области.

Отметим, что в интернет-магазине оператора рейтинг смартфонов выглядит иначе. Лидерство сохраняет Honor – 30% в общем объеме гаджетов. А вот на втором и третьем месте держатся Apple – 24% и Samsung – 14%, соответственно.

Реклама. ПАО "Мегафон".